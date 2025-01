L’adaptation de Sleeping Dogs enterrée

Ces dernières années, les adaptations de jeux vidéo sur grand écran ont le vent en poupe : l’on a ainsi eu le plaisir du voir du très bon comme les séries Fallout et The Last of Us, du un peu moins bon, à l’image d’Halo, et des désastres, parmi lesquels trône fièrement le film Borderlands. L’on sait qu’un film adapté du jeu Sleeping Dogs était dans les cartons depuis quelques années, qu’en est il aujourd’hui ?

Pour ceux qui n’auraient jamais entendu parler de Sleeping Dogs, il s’agit d’un jeu GTA-like, sorti en 2012, situé à Hong-Kong dans lequel l’on joue un policier infiltré dans la criminalité locale et avec une certaine emphase sur les arts martiaux. Un jeu qui reprends les codes bien connus des GTA, Watch Dogs et autres Mafia, et les transpose dans une cité asiatique. Le résultat est un excellent jeu narratif, dépaysant bien davantage que les itérations des mastodontes du genre.

Et c’est également ce qu’en pense Donnie Yen, acteur et réalisateur chinois bien décidé à rendre hommage à l’histoire du titre en la partageant au plus grand nombre par le biais d’une adaptation en film. L’implication de Donnie dans le projet ne doit rien au hasard, tant l’acteur cantonais est lui-même un artiste martial et a, par ailleurs, aider à mettre en scène des chorégraphies de combat sur certaines productions. Talent qu’il a su démontrer dans le rôle de Chirrut Îmwe, combattant martial dans Rogue One: A Star Wars Story.

En 2017, le projet était ainsi annoncé avec Donnie Yen dans le rôle principal, incarnant le héros Wei Shen, et Neal Moritz à la production, flanqué de Dmitri Johnson et Dan Jevons. En 2018, des rumeurs font état de l’arrivée possible du réalisateur indonésien Timo Tjahjanto pour lancer concrètement le projet tandis que Donnie confirmait que le film était toujours « en mouvement ». Une précision sans doute rendue nécessaire par l’opacité persistante du projet.

Que s’est-il passé depuis ? Y a t-il eu succès en coulisses pour porter Sleeping Dogs sur nos écrans ? Las, c’est en ce début 2025 que le dénouement est enfin rendu public. Dans une interview pour le magazine Polygon, Donnie Yen confesse que le long-métrage ne verra malheureusement pas le jour :

« J’ai consacré beaucoup de temps, j’ai beaucoup travaillé avec ces producteurs, et j’ai même utilisé mon propre argent pour obtenir les brouillons et certains droits. J’ai attendu des années. Des années. Et c’est quelque chose que je veux vraiment faire. J’ai toutes ces visions en têtes, mais malheureusement…je ne sais pas, vous savez comment ça fonctionne à Hollywood n’est-ce pas ? J’ai consacré tant d’années à ce projet. C’est malheureux. Enfin, il est temps de passer à autre chose. »

On comprends aisément l’amertume de l’artiste cantonais, et ce d’autant plus alors que les adaptations de jeu vidéo deviennent enfin populaires lorsque réalisées avec le respect dû à l’oeuvre originale. Et nul doute que Donnie Yen aurait rendu à Sleeping Dogs la consécration qu’il méritait.