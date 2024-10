Outlast – Une adaptation cinématographique sur les rails

Coup de tonnerre à l’approche d’Halloween ! La société de production américaine Lionsgate annonce avoir signé un partenariat avec le développeur Red Barrel afin d’amener la sanglante licence Outlast sur grand écran. Producteur historique des sagas Saw et John Wick, Lionsgate s’est au fil du temps illustré dans la production de films à la qualité inégale mais s’est aussi investi dans la création d’excellentes surprises à l’image de Dredd, Prisoners ou encore Kick-Ass. L’espoir est permis pour cette adaptation.

La casquette de producteur sur le projet sera portée par Roy Lee. L’homme n’est pas étranger à l’univers des adaptations. En effet, l’homme est actuellement en plein travail sur celle d’Until Dawn (réalisée par David F. Sandberg). Au scénario, J.T Petty s’occupera de transposer l’univers. Ce dernier était déjà à l’écriture sur les épisodes vidéoludiques mais également sur les premiers Splinter Cell. Tout porte à croire que le projet Outlast au cinéma est entre de bonnes mains.

Cerise sur ce gâteau horrifique, le co-fondateur et directeur créatif de Red Barrel, David Chateauneuf est très excité à l’idée de travailler aux côtés de Roy Lee pour Lionsgate. Chateauneuf ne reniant pas l’impact important que le cinéma de genre a eu sur le développement et la conception des jeux Outlast.

Reste à savoir maintenant si le film décidera d’adapter l’histoire du lanceur d’alerte Waylon Park, du journaliste d’investigation Miles Upshur ou du reporter Blake Langermann. Les deux premiers protagonistes tentant de révéler les horreurs se déroulant entre les murs de l’asile psychiatrique de Mount Massive. Les dites expériences terribles menées par la société Murkoff concernant un certain projet Walrider. Park et Upshur devront donc sillonner l’asile à la recherche de preuves et échapper aux terrifiantes expériences humaines de Murkoff.

Blake Langermann, quant à lui, est à la recherche d’une jeune femme disparue dans les montagnes de l’Arizona. Cette femme serait liée à un culte sectaire caché dans le désert et tentant d’empêcher l’arrivée de l’antéchrist sur Terre. Quant à Outlast Trials, le jeu s’appuie sur les expériences MK-Ultra menées conjointement par la CIA et Murkoff en pleine Guerre Froide. Le protagoniste étant le joueur dans cette expérience multijoueur, l’adaptation de ce pan d’Outlast serait moins pertinent.

Niveau mise en scène, espérons toutefois que les équipes créatives de Lionsgate et J.T Petty ne tombent pas dans l’écueil du film tout en found-footage, le jeu étant lui même un FPS où notre arme (si on peut la nommer ainsi) principale est une caméra. Vous ne pouvez que filmer et fuir. Exit les armes à feu, la fuite et la recherche de cachette sont vos principaux moyens de défense.

Il est donc permis de croire à un petit miracle avec ce futur Outlast. Les jeux de la licence (même Trials) nous ont offert de beaux moments de terreur, des nuits blanches que nous ne comptons plus et surtout des scénarios dignes des plus grands films d’horreur (Outlast 2 étant un modèle dans sa narration et dans son écriture anxiogène et poisseuse).