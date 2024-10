Halloween 2024 – Notre sélection de jeux d’horreur

Halloween arrive à grands pas, et si nous avons alors tous (ou presque) le réflexe de nous caler dans notre canapé, seau de pop-corn en main, devant un bon film d’horreur, nous sommes aussi beaucoup à en profiter pour passer une soirée en compagnie d’un ou plusieurs jeux horrifiques. Et, par chance, 2024 fut une année de choix pour le genre, alors pour vous aider à y voir clair, nous avons sélectionné quelques titres qui pourraient vous intéresser, ou plutôt vous terrifier…

Le plus terrifiant – Silent Hill 2 Remake

C’est probablement LE jeu d’horreur de cette année, et pour le moment celui de la génération. Certains ne seront peut-être pas d’accord, mais le remake de Silent Hill 2 est une pure pépite du survival-horror qui remet au goût du jour une œuvre majeure du jeu vidéo. C’est bien simple, il est effrayant, surtout un casque collé aux oreilles, visuellement perturbant, écrit avec une finesse rare, et absolument gargantuesque.

C’est une expérience sans concession, presque nihiliste, qui nous invite à visiter les méandres d’un enfer intime et torturé, nous faisant perdre tous nos repères à bien des moments. Cette réécriture est à la hauteur de l’original, le modernisant au passage, et accentuant le malaise qu’il nous faisait ressentir. Silent Hill 2 est un jeu qui nous veut du mal, et cela fait parfois du bien !

Le plus old-school – Crow Country (PS5, Xbox Series, PC)

Crow Country est un hommage au survival-horror d’antan avec une présentation graphique proche de ce que l’on avait lors de l’ère 32 bits. Nous invitant à visiter un parc d’attraction peuplé de créatures terrifiantes. Il propose une aventure forte, bien écrite, avec tout un tas d’énigmes et autres gimmicks propres au genre. L’ambiance est pesante et malgré son habillage graphique, il parvient sans mal à provoquer un sentiment de malaise et même à faire peur. Un très bon jeu, qui, en plus, n’est pas si simple.

Le plus surprenant – Fear the Spotlight (PS5, Xbox Series, PC)

Grosse surprise de cette fin d’année pour tous les amoureux d’horreur, Fear the Spotlight est une petite bombe que tous les amateurs du genre se doivent d’essayer. Encore une fois hommage à l’âge d’or de ce type de jeu, il nous entraine dans un lycée plongé dans le chaos et habité par des spectres assez flippants. Pas d’arme ici, mais des petites parties de cache-cache qui parviennent à instaurer un joli stress. Plutôt « scary », notamment grâce à ses visuels et son sound design, intéressant et multipliant les inspirations (Silent Hill en tête), Fear the Spotlight, premier jeu édité par Blumhouse Games est une réussite.

Le plus malsain – Indika (PS5, Xbox Series, PC)

Indika est le jeu le plus difficile à cataloguer de cette sélection. Cependant, il est aussi, et sans difficulté, le plus malsain et psychédélique. Pour la faire courte, on incarne une nonne dans un couvent de la Russie du 19e siècle, et qui s’est mise en tête d’accomplir une sorte de voyage intérieur et qui aura pour compagnon nul autre que le diable en personne. Perturbant, parfois drôle, d’autres fois presque incompréhensible, Indika est un jeu unique en son genre qui ne laisse pas indifférent une fois bouclé.

Probablement le titre le plus radical de cette sélection et, on préfère prévenir, il n’est pas à mettre entre toutes les mains.

Le plus DLC prétexte à faire l’original – The Lake House (PS5, Xbox Series, PC)

The Lake House est le dernier DLC du fantastique jeu qu’est Alan Wake 2. Nous entrainant dans un centre de recherche du FBC (Federal Bureau of Control), il est en fait plus un pont reliant les aventures de l’écrivain au futur Control 2, qu’une continuité de l’histoire du titre de base. Il distille une véritable atmosphère horrifique, qui s’appuie sur une imagerie efficace, ainsi que sur un sound-design des enfers, tout en reprenant le gameplay d’Alan Wake 2.

Il vous prendra environ quatre à cinq heures pour être bouclé, mais c’est aussi là l’occasion pour nous de vous conseiller les dernières aventures de l’auteur sorties l’année dernière, et très récemment en boite, car il est l’un des monuments récents du jeu vidéo d’horreur psychologique.

Le plus point’n click – Mouthwashing (PC)

Celui-ci est peu connu, mais demeure pas moins une petite perle de l’horreur comme il est rare d’en trouver. Mouthwashing prend place sur un cargo spatial à la dérive dans lequel la survie est de plus en plus difficile, l’équipage semblant voué à une mort certaine. Alors, par où commencer ? C’est un jeu d’aventure mêlant gameplay à la première personne et point’n click, dont le scénario est assez cryptique et demande donc une concentration de tous les instants. Entre véritable délire psychédélique et horreur pure, à très forte tension, le jeu est par la même occasion touchant et fondamentalement triste.

Comme Indika, il est unique en son genre et particulièrement malsain, surtout dans son imagerie et certaines de ses thématiques, mais parfait pour passer un bel Halloween.

Le plus slasher movie – The Casting of Frank Stone (PS5, Xbox Series, PC)

Développé par Supermassive Games, The Casting of Frank Stone est un jeu dans la lignée de ce que fait le studio depuis Until Dawn, c’est-à-dire du film interactif dans lequel on doit faire en sorte qu’un petit groupe de personnes survive à une menace meurtrière. Se déroulant dans la petite ville fictive de Cedar Hill aux États-Unis, le titre nous plonge, la tête la première, dans une légende urbaine terrifiante entourant le lieu, avec la figure d’un croque-mitaine, Frank Stone donc, et se rapproche du slasher des années 80.

Imparfait, mais jouant habillement avec les jumpscares et la tension, il ravira les fans du genre popularisé par le Halloween de John Carpenter en 1978. Et petit bonus, il se déroule dans l’univers de Dead by Daylight.

Le plus poussiéreux – Clock Tower Rewind (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

En voilà une légende du jeu vidéo d’horreur qui ressort aujourd’hui sur tous les supports actuels, avec en plus une traduction française qui va bien. Clock Tower Rewind est un pur point’n click à l’ancienne qui nous permet d’incarner une jeune fille poursuivie par la figure surnaturelle du Scissor Man. Alors oui, le jeu est un peu poussiéreux sur les bords, même après son adaptation aux machines actuelles, et ce n’est pas vraiment un remake, mais plutôt un remaster qui reste néanmoins toujours aussi bon, et qui serait à (re)découvrir à l’occasion d’Halloween.

Possédant plusieurs fins, liées à vos actions, et demandant un grand sens de l’observation et de la prise de décision rapide, Clock Tower Rewind remet au goût du jour un petit bijou sorti en 1995 sur Super Nintendo et qui ne demande qu’à être découvert. En plus de cela, il est très beau, ces sprites étaient parmi les meilleurs de l’époque 2D, et distille une atmosphère proprement glaçante, qui a fait de lui une source d’inspiration pour nombre de jeux après lui.

Le plus cinématographique – A Quiet Place: The Road Ahead (PS5, Xbox Series, PC)

Adaptation de la licence cinématographique Sans un Bruit, A Quiet Place: The Road Ahead est plutôt bon, sans pour autant se montrer à la hauteur du reste des jeux de la liste. Néanmoins, il possède suffisamment de bonnes idées pour être conseillé comme jeu d’Halloween. Comme dans les films, le bruit est ici la plus grande menace, car bien souvent synonyme de se faire massacrer par des E.T. qui sont tout, sauf gentillets. Demandant quelques heures pour être bouclé, il parvient à bien retranscrire l’urgence et la tension des longs-métrages, mais peine par contre à se renouveler. Chapeau néanmoins au sound design, parce que pour un titre dont c’est le point central, c’est excellemment bien géré et angoissant.

Bonus du chef – Resident Evil 4 Remake (PS5, Xbox Series, PC)

On le sait, le titre de Capcom est sorti l’année dernière, mais on ne pouvait s’empêcher de le mettre ici. Si vous souhaitez vivre une longue et très bonne aventure horrifique d’action, Resident Evil 4 Remake est le jeu qu’il vous faut pour Halloween.

Ce n’est ni le plus effrayant, ni le plus perturbant, mais quel incroyable jeu ! Il est pour certains d’entre nous, même supérieur à la version originale de 2005, parvenant à moderniser et approfondir son gameplay, sans dénaturer l’œuvre de Shinji Mikami. En plus de cela, il parvient à garder une ambiance horrifique suffisamment glauque pour mettre parfois mal à l’aise, tout en ne reniant aucunement ses côtés kitsch et nanar assumés. Un jeu culte tout simplement.

Voilà qui conclut notre article de recommandations pour célébrer Halloween 2024. On le sait, d’autres jeux auraient pu figurer sur la liste comme le « remake » d’Until Dawn ou encore Panicore et le sympathique Shift 87, mais des choix ont dû être faits. Après, rien ne vous empêche d’y jeter un œil si le cœur vous en dit. Passez un très bon Halloween !