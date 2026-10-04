PlayStation lance le QSSR, Naughty Dog et GTA VI – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Voilà bien longtemps que nous n’avions pas eu une semaine d’actualité sans trop de mauvaises nouvelles, sans soupe à la grimace face à d’énièmes annonces de licenciement ou de brevets nauséabonds pour le jeu vidéo. Mieux, pour la première fois depuis des lustres, c’est de PlayStation que viennent les meilleures nouvelles, avec le déploiement du QSSR et l’avenir d’un de ses studios phares : Naughty Dog. On se serait toutefois bien passé de la nouvelle polémique autour de GTA VI et de son partenariat avec Game Informer, mais avec le titre de Rockstar, nous ne sommes plus à ça près.

Quelle surprise ! Naughty Dog travaille sur The Last of Us

Parmi les studios appartenant à PlayStation, Naughty Dog est sans doute celui qui jouit de la meilleure réputation. Pourtant, durant cette génération PS5 (comme beaucoup d’autres par ailleurs), le studio n’a pas vraiment brillé, subissant la désastreuse politique « jeu-service » de sa maison-mère qui a fini par mettre à la poubelle le projet multijoueur dans l’univers de The Last of Us : Factions.

Mais le studio se veut rassurant. Alors qu’il est à l’œuvre sur le très attendu Intergalactic: The Heretic Prophet, Neil Druckmann, patron de Naughty Dog, s’est laissé aller à quelques révélations à l’occasion du The Last of Us Day : deux nouveaux projets autour de la licence sont sur les rails. Et si on imagine sans mal The Last of Us Part III, quel pourrait bien être cet autre projet ? Toujours est-il que l’un comme l’autre en sont probablement à leurs balbutiements et il nous faudra donc prendre notre mal en patience.

GTA VI fait sa pub payante dans la presse

Décidément, le blockbuster de cette fin d’année ne fait rien comme les autres. Après avoir déjà créé la polémique avec son trailer diffusé en exclusivité temporaire sur Netflix, voilà que Rockstar récidive en signant un partenariat avec le site américain Game Informer. Et quand on parle de GTA VI, une certaine folie s’empare des joueurs qui ne veulent pas rater le moindre pixel d’information diffusé, fût-il caché derrière un abonnement.

Une situation qui remet en avant plusieurs questions. L’information devrait-elle être gratuite ? Quand on parle d’interview, de dossiers journalistiques ayant demandé un travail de fond, la question ne se pose pas vraiment, mais quand il s’agit de diffuser de nouvelles images du jeu ou d’une information brute, sans plus-value particulière de la part du média, la réponse n’est plus si évidente. Une pratique qui n’est pas inédite, certes, mais qui n’en reste pas moins discutable.

Et par ce biais, c’est aussi la crédibilité du média qui est mise dans la balance, à une époque où celle-ci est déjà largement remise en question. Car quand viendra l’heure de faire le test de GTA VI, la parole d’une presse vidéoludique aussi étroitement liée, contractuellement parlant, à Rockstar aura-t-elle une quelconque valeur ?

La PS5 : terrain d’expérimentation pour la PS6

L’un des atouts de la PS5 Pro, et qui justifie notamment, selon PlayStation, son prix, est la technologie PSSR (pour PlayStation Spectral Super Resolution), une technique d’upscaling de l’image par l’intelligence artificielle. Dans les faits, elle analyse chaque pixel et en améliore le rendu. Désormais, il faudra aussi compter sur le QSSR (Quick Spectral Super Resolution), une version light du PSSR à destination du modèle standard de la PS5.

Deux jeux pour le moment en bénéficient : Marvel’s Wolverine et Ghost of Yotei. Rien de révolutionnaire, certes, avec notamment un rendu visuel légèrement plus fin, mais l’évolution reste gratuite. On imagine aisément que les développeurs vont pouvoir s’emparer de ce nouvel outil pour offrir un meilleur visuel à leurs jeux sur PS5.

Une évolution technologique qui sert aussi de terrain d’expérimentation pour l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le jeu vidéo. C’est évidemment un enjeu majeur et avec le PSSR et, désormais, le QSSR, PlayStation dispose d’un panel de tests gargantuesque (rappelons que plus de 95 millions de PS5 ont été vendues) pour affiner sa technologie qui pourrait, en partie du moins, préfigurer les capacités de la future PS6.