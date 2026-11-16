Xbox évoque sa vision du Project Helix, sa console next-gen

Xbox fête en ce moment ses 25 ans. À cet effet, on peut par exemple retrouver sur le Game Pass une sélection de jeux Xbox ayant marqué leurs époques sur les quatre générations de machines Microsoft. Mais de « vrais » événements ont également lieu, comme le Xbox FanFest qui s’est tenu le 12 novembre au musée de la Pop Culture de Seattle.

Lors de l’événement, les participants ont pu récupérer un magazine de 120 pages célébrant le passé, le présent et le futur d’Xbox. Un magazine que la marque a ensuite rendu disponible pour tous en version numérique, et dans lequel on trouve quelques informations sur le Project Helix, la – ou les – prochaine(s) console(s) du fabricant.

It’s not a PC

On apprend ainsi que, contrairement à une rumeur persistante, la console ne sera pas un PC à brancher à sa télé et qui permettrait de faire tourner des jeux consoles. Ce serait plus le contraire, avec une nuance :

« Helix is designed to be a console capable of playing games from your PC. It’s not a PC that can also play console games » – Jason Ronald, vice-président de « Xbox Next Generation ».

Nous avons conservé la citation en anglais, d’abord parce qu’elle est aisément compréhensible par tous, mais aussi parce que le « from » introduit le doute : les « games from your PC », ce sont les jeux « qui viennent de » notre PC, c’est à dire notre bibliothèque Steam, Epic Games Store, GoG, … . Mais « playing games from your PC » pourrait tout autant désigner une sorte de jeu à distance, exécuté sur le PC mais affiché, depuis Helix, sur la télé, comme ce que fait Steam Remote Play.

Cette seconde solution nous semble néanmoins peu probable, tant elle entrainerait une réelle déception auprès des joueurs, après qu’on ait tant parlé de cette potentielle fonctionnalité. Néanmoins, une solution intermédiaire reste à envisager : le fait de faire tourner les jeux PC en cloud gaming.

Ce qui est certain, c’est que les boutiques tierces ne sont jamais nommées. L’intégration de Steam et des autres à la console, nativement, est donc encore loin d’être confirmée, même si la chose n’est pas complètement rayée de la liste des possibilités. On peut lire en effet :

« La création de ROG Xbox Ally et du Xbox Mode – l’intégration de différentes bibliothèques de jeux – a été l’opportunité de mettre notre vision du futur du jeu dans les mains des joueurs, et d’écouter leurs retours. »

Autrement dit, un test grandeur nature pour ce qui se prépare avec Helix. L’idée des « différentes bibliothèques » reste donc d’actualité, d’une manière ou d’une autre. Reste à savoir laquelle…

RAMpocalypse, toujours

Le deuxième point intéressant concerne le prix des machines, et le défi que représente le fait de sortir une nouvelle console en pleine période de crise du coût des matériaux.

« C’est définitivement une époque de défi, mais en tant que designer du système et de la plateforme, c’est aussi une époque très excitante, parce que nous devons inventer une technologie complètement nouvelle pour continuer à proposer ce qui est à la pointe de la technologie, tout en continuant à produire de manière accessible, et raisonnable en termes de prix. »

Xbox reconnait ainsi que le progrès, pour la prochaine génération, ne consisterait pas à proposer plus de RAM ou de teraflops, mais à faire évoluer les technologies pour proposer une expérience à la pointe dans un prix contenu. Pour ce faire, le fabricant compte notamment sur le rendu neuronal (« neural rendering »), une technologie basée sur l’IA permettant de prédire et d’afficher des images par rapport à des données connues, et pas en les calculant sur des modèles 3D. Une technologie qui permet d’alléger la charge qui repose sur les composants graphiques, et permettrait aux consoles d’éviter l’escalade de la puissance des GPU.

Cette solution n’est néanmoins pas sans poser d’autres problèmes, comme à chaque fois qu’il est question de l’usage de l’intelligence artificielle. Mais il est (un peu) rassurant de voir que les fabricants ont bien intégré que le prix, à un certain niveau, constituera un frein majeur à l’adoption des prochaines machines.