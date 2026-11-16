tt

Xbox évoque sa vision du Project Helix, sa console next-gen

Xbox préente Project Helix à l'occasion du FanFest
Google News Icon Ajouter NG+ à vos sources préférées

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

0 Commentaires
16 nov.
15:21

Xbox évoque sa vision du Project Helix, sa console next-gen

16 nov.
07:16

Fiche de perso #41 – GTA : Vice City, la ballade américaine de Tommy Vercetti

15 nov.
23:37

League of Legends entre dans une nouvelle ère avec New Dawn

15 nov.
17:32

Avec BLG, la Chine sur le toit de League of Legends

15 nov.
11:57

Xbox fête ses 25 ans entre nostalgie, projets et licenciements

13 nov.
23:52

GTA 6, le Trou Noir de la galaxie jeu vidéo

Test Hope in the City – Une petite lueur d’espoir

Test Virtue and a Sledgehammer – Je te souhaite de goûter à une vie dépourvue de souffrance

Test Look Outside – L’Antre de la Folie

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026