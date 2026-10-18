Face aux jeux physiques, Xbox pourrait aller à contre-sens de PlayStation

Alors que Sony a déjà tourné la page des jeux sur disque, Microsoft pourrait bien avoir une carte à jouer. Une offre d’emploi consacrée à la distribution des jeux physiques publiée par Xbox sur X relance les spéculations autour de la prochaine Xbox Helix, et de sa capacité à lire ceux-ci.

Xbox a-t-il senti le vent tourner ?

Il y a encore quelques années, imaginer une console de salon sans lecteur de disque relevait presque du sacrilège. Aujourd’hui, l’industrie pousse progressivement les joueurs vers le tout-numérique, entre boutiques dématérialisées, abonnements et bibliothèques accessibles en quelques clics. Le Game Pass est d’ailleurs devenu l’un des piliers de la stratégie Xbox.

Mais le vent pourrait changer de direction. Repérée récemment, une offre d’emploi de Microsoft recherche un spécialiste chargé de coordonner le lancement et la distribution des jeux physiques Xbox, avec une attention particulière portée à la gestion des stocks, aux ventes et à la chaîne d’approvisionnement.

De quoi imaginer un retour en force des boîtes vertes dans les rayons ? Pas forcément. Le descriptif ne mentionne pas explicitement les disques. Il confirme néanmoins que Microsoft entend continuer à gérer les sorties physiques de jeux, sans préciser sous quelle forme.

Un support physique autre que le disque ?

Le véritable enjeu dépasse la simple opposition entre une boîte en plastique et un téléchargement. Les lecteurs optiques deviennent plus difficiles à pérenniser à mesure que les fabricants réorientent leurs chaînes de production. Si l’industrie abandonne progressivement ces composants, conserver un lecteur Blu-ray dans une future console pourrait devenir un défi économique autant que technique.

Microsoft pourrait donc chercher une troisième voie. Pourquoi ne pas imaginer un format physique alternatif, à l’image des cartouches de Nintendo Switch ? Un support capable de conserver l’objet, de faciliter la revente et de donner aux collectionneurs quelque chose à ranger sur leurs étagères, sans dépendre nécessairement d’un lecteur optique traditionnel.

Asha Sharma, dirigeante de Xbox, avait d’ailleurs reconnu l’attachement d’une partie du public aux supports physiques dans un entretien avec Windows Central.

« Les joueurs Xbox ont investi des milliers de dollars, en argent comme en temps. Il est extrêmement important pour moi de comprendre cela et de protéger cet investissement. Je suis déterminée à faire revenir Xbox à ses fondamentaux, et cela commence par la console, par le matériel. Vous en saurez davantage prochainement. »

Playstation laisse le champ libre

Le contexte pourrait en tout cas profiter à Microsoft. Alors que la stratégie de Sony autour de l’abandon progressif des disques suscite des inquiétudes chez les amateurs du format physique, Xbox a une occasion de se distinguer en défendant le choix des joueurs.

Reste une inconnue de taille : l’intention commerciale. Recruter un spécialiste de la distribution ne signifie pas que Microsoft prépare une révolution matérielle. Xbox pourrait simplement rationaliser ses sorties physiques existantes.

Mais si la Helix parvient à concilier modernité, accessibilité et véritable propriété des jeux, Microsoft pourrait récupérer une partie des joueurs déçus par la direction prise par PlayStation. Et dans une génération où les consoles cherchent encore leur raison d’être, défendre les boîtes pourrait finalement devenir un argument de vente bien plus puissant qu’on ne le croit.