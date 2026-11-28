Coup dur pour l’Independant Workers’ Union of Great Britain (IWGB) : les employés de Rockstar ont rejeté la reconnaissance de la branche locale du syndicat britannique à travers un vote. Ce sont plus de 75% des 1544 votants qui ont rejeté la proposition. Une décision importante pour Rockstar, qui est actuellement en conflit avec le syndicat.

Le timing de l’affaire est important. Bien sûr, lorsqu’on pense à l’actualité du studio, on ne peut que penser à GTA 6, cependant, bien plus discrètement, une autre affaire se joue. Au cœur du tribunal de Glasgow, le studio doit se justifier du licenciement de 34 employés, dont 23 sont représentés par l’IWGB.

Une bataille de perdue, la guerre continue

Parmi ses propositions, le syndicat promettait la mise en place d’un cadre formel de négociation avec Rockstar, afin de défendre les intérêts des employés autour des questions de salaire ou de conditions de travail en général. Il y aurait aussi eu une grande consultation sur la place de l’IA dans le studio, l’outil étant désormais impossible à ignorer.

L’IWGB prend cependant cet échec avec un esprit positif et maintient ses objectifs. Un peu moins de 25% des employés ayant voté, cela représente plus de 300 personnes qui se sentent concernées. L’organisation estime aussi avoir remporté une autre bataille, celle de la visibilité.

« […] ce vote a mis notre syndicat sur le radar de tous les travailleurs […]. Des personnes ne connaissant pas du tout les syndicats ont, pour la première fois, discuté de leurs conditions de travail, leurs leviers de négociation collectifs et nos contrats. »

Du côté de Rockstar, le résultat est vu comme une victoire claire et nette. Considéré comme une approbation des politiques du studio, des représentants tels que Jennifer Kolbe relient cette victoire écrasante aux belles réussites des équipes, qui ne seraient possibles que par cette adhésion à la culture de l’entreprise.

Pourtant, on peut se demander s’il n’y a pas ici un glissement qui s’opère. Refuser d’être représenté par un syndicat, et être en accord total avec son employeur restent deux choses différentes. La situation est d’autant plus délicate que le procès dans lequel Rockstar est actuellement impliqué traite justement de répression syndicale.

Effectivement, les plaignants estiment que leur licenciement a quelque chose à voir avec leur engagement syndical, là où Rockstar garantit n’avoir agi que par peur pour ses intérêts. Les représentants du studio accusent ces anciens employés d’avoir été à l’origine de fuites de données. Un différend sur lequel le tribunal est en train de trancher, qui met le résultat du vote en perspective.

Peu importe son résultat, l’affaire est médiatisée, et l’idée que Rockstar puisse licencier des employés pour leur engagement syndical est connue. Sans dire que les accusations aient eu une influence à proprement parler sur le scrutin, il est certain qu’elles affectent le climat social chez Rockstar, qui n’était déjà pas en la faveur du syndicat.

Alors, il faut rester proportionné. Les employés n’ont pas voté pour l’interdiction de la Rockstar Game Workers’ Union, qui a une existence légale et tangible. Le syndicat pourra continuer d’opérer. Seulement, Rockstar n’aura aucune obligation vis-à-vis de ses propositions.

Plus encore, le résultat était prévisible lorsqu’on prend du recul, puisqu’en Grande Bretagne, ce ne sont que 12% des employés du privé qui sont syndiqués en moyenne. C’est un enjeu qui dépasse le seul contexte de Rockstar, où, finalement, comparé à la moyenne nationale, la présence syndicale est bien tolérée. Reste à voir si c’est réellement le cas, ou si Rockstar est bel et bien coupable.