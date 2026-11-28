Il y a un peu plus d’un an sortait, après des années de silence de la part du studio, Hollow Knight Silksong. Un titre exceptionnel sur bien des points, qui figurait parmi les Metroidvania les plus réussis de l’histoire, surpassant même le précédent Hollow Knight. Et alors que le jeu cassait la baraque (ainsi que les boutiques numériques, saturées par la demande), Team Cherry nous concoctait un contenu additionnel, annoncé quelques semaines plus tard : Sea of Sorrow.

Annoncé alors pour une vague sortie en 2026, ce DLC se faisait attendre. Il faut dire que Team Cherry nous a habitués aux retards et reports silencieux avec Silksong. C’est donc avec surprise que nous avons appris il y a quelques jours que Team Cherry nous donnait rendez-vous ce vendredi 27 novembre pour nous parler, entre autres, d’Hollow Knight Silksong: Sea of Sorrow.

Team Cherry et ses amis

Bien entendu, le cœur de la présentation était de nous annoncer que Sea of Sorrow sera proposé gratuitement aux joueurs dès le 11 décembre prochain. Finalement, Team Cherry aura tenu son calendrier et sorti son « premier » DLC en 2026, laissant augurer d’un second, au moins. Dans cette extension, Hornet sera aux prises avec une bande de pirate-insectes et explorera de nouvelles zones maritimes, quelques îles en Pharloom, voire un vaisseau pirate. Un mini-jeu de pêche semble même avoir été intégré à l’aventure.

Pourtant, une autre information importante s’est glissée dans cette émission. Team Cherry ne se contente plus de développer ses jeux : le studio se propose désormais d’éditer ceux de quelques partenaires. Il s’agit indéniablement d’une nouvelle étape franchie par le studio qui semble vouloir partager les fruits de ses succès avec d’autres développeurs australiens.

Blokkan: Secret of the Walking City est un titre qui se situe à la croisée des chemins entre un Phoenix Wright et un Professeur Layton. Il s’agit d’un point-and-click dans lequel on incarne un détective robotique qui, pour avancer dans ses enquêtes, devra résoudre des énigmes. Un univers qui s’annonce envoûtant grâce, notamment, à ses magnifiques environnements colorés dessinés à la main.

Le second jeu est celui qui nous a fait la meilleure impression. Titillant avec justesse notre fibre nostalgique des années 2000, Radio Rain nous rappelle les jeux de plateforme-aventure typiques de l’ère GBA. La jeune Cass, transportée dans un autre monde, va devoir explorer un univers en ruine et trouver un moyen de rentrer chez elle. Il ne révolutionnera sans doute pas le genre mais, à la simple écoute de la bande-son lo-fi de cette annonce, on sent déjà qu’on va y passer un bon moment.

Si vous préférez les cosy-games narratifs, The Botanist and The Translator pourrait être fait pour vous. On se retrouve à explorer une planète inconnue où l’on devra apprendre, via un mini-jeu de rythme, le langage des êtres qui la peuplent afin de sauver leur environnement. Une étude charmante de la faune et de la flore locale qu’on a hâte de découvrir.