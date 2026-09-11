LEVEL-5 (Professeur Layton, Yo-Kai Watch) – Un direct sous le signe de l’IA générative

On avait tout d’abord eu des nouvelles du prochain Professeur Layton lors du Nintendo Direct de mercredi dernier. Ce nouvel opus, très attendu par les fans qui n’ont pas eu de jeu depuis 2017, a pourtant déjà refroidi plus d’un joueur depuis qu’on sait que l’Intelligence Artificielle a été grandement utilisée pour développer le titre. La grogne n’a fait que monter suite à la présentation LEVEL-5 Vision 2026 II Dream du 10 septembre, où les jeux annoncés étaient visiblement produits en partie par IA.

Yo-kAI Watch et Professeur lAIton

Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur sortira le 10 décembre. On est certes contents d’avoir enfin une date de sortie, mais on l’est beaucoup moins quand on se souvient que, d’après les déclarations de LEVEL-5, entre 80 et 90 % du code du jeu a été généré par IA… Le studio japonais avait déjà expliqué, dès 2023, comment il utilisait l’IA pour créer des modèles 3D de ses personnages à partir d’illustrations en 2D.

Le LEVEL-5 Vision a aussi été l’occasion d’annoncer un remake du premier opus de la série, Professeur Layton et l’Étrange Village, prévu pour l’année prochaine. Là encore, personne n’est vraiment étonné de voir que l’IA générative semble là aussi avoir été utilisée pour « moderniser » les graphismes 20 ans après la sortie initiale du jeu. Mêmes constats pour le remake du deuxième épisode de Yo-Kai Watch, lui aussi annoncé par surprise lors du Nintendo Direct.

Sur les réseaux sociaux, le cœur n’est pas à la fête. Beaucoup de fans des deux séries sont extrêmement déçus par un studio pourtant apprécié pour sa patte artistique reconnaissable. Certains d’entre eux déclarent qu’ils n’achèteront pas ces jeux, s’opposant à la normalisation du « IA slop ». Difficile de savoir si cela aura une vraie conséquence sur les ventes (et si cela fera changer LEVEL-5 d’avis pour ses futurs projets…), car on imagine que les personnes qui prennent la parole font partie d’une minorité bruyante.

L’IA inévitable en 2026 ?

Il ne s’écoule pas une semaine sans qu’on entende parler d’une polémique liée à l’utilisation de l’IA générative dans le jeu vidéo. Le mois dernier, Amsterdam 1666 était sous le feu des critiques à cause d’assets générés par IA dans la démo jouable. Crimson Desert, l’un des gros RPG solo de cette année, avait reçu le même genre de commentaires. On se souvient également de Clair Obscur Expedition 33, disqualifié des Indie Game Awards pour avoir utilisé l’IA dans sa phase de développement.

Dans ces cas précis, les studios se défendent en expliquant que l’IA n’est pas utilisée pour remplacer les artistes, mais pour accélérer la production du jeu (notamment en créant des visuels temporaires, ou en déléguant les tâches répétitives à la machine). Est-ce là une utilisation plus tolérable ? Faut-il différencier l’usage de l’IA pour générer des lignes de code, et celle qui servirait à créer des images, voix ou textes ? Les détracteurs de l’intelligence artificielle ne seront pas de cet avis. LEVEL-5 a en tout cas l’air de pleinement profiter de ce que cet outil peut produire…