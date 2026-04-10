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Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur s’émancipent de Nintendo

Illustration du jeu Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur

Dextereuse

Open worlds addict, choom certifiée et grande sensible aux récits inconfortables. Les personnages vont mal, moi j’applaudis.

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