Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur s’émancipent de Nintendo

Treize ans. C’est le temps qui sépare L’Héritage des Aslantes de ce nouveau chapitre. Depuis 2013, les fans se contentaient d’un spin-off centré sur Katrielle, sans nouvelle du vrai Layton. Level-5 a enfin levé le voile sur ce que donnera le retour du professeur, et le moins qu’on puisse dire, c’est que le studio n’a pas lésiné.

Cowboy, vapeur et mystères, bienvenue à Steam Bison

L’histoire se déroule un an après les événements du Destin Perdu. Luke s’est installé en Amérique, où il s’est construit une vraie réputation de détective. C’est lui qui invite Layton à le rejoindre et pour la première fois, le professeur est « un simple gentleman anonyme », pendant que son ancien apprenti est l’homme reconnu. Cette inversion des rôles est l’un des paris les plus intéressants du jeu.

Le décor, Steam Bison, est une ville américaine dopée à la vapeur, au cœur d’une révolution industrielle. Mais sous la surface, les mystères s’accumulent : un fantôme de pistolero rôde dans les rues et une héritière, Elida, a été enlevée. L’ambiance steampunk-western est un virage radical par rapport aux brumes londoniennes des premiers opus et clairement assumé.

Côté gameplay, le jeu promet la plus grande collection d’énigmes de toute la série. Celles-ci sont conçues par QuizKnock, une équipe japonaise spécialisée, qui reprend le flambeau d’Akira Tago, le créateur original des puzzles, décédé en 2016. Les nouvelles mécaniques incluent un Coin Radar, une carte du monde, des énigmes qui font évoluer la ville, de nouveaux personnages compagnons et des cinématiques entièrement en 3D.

Une ambition qui va bien au-delà de Nintendo

La vraie surprise du showcase, c’est l’annonce des nouvelles plateformes. Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur débarque sur PS5 et Steam, en plus de la Switch et Switch 2, une première absolue pour une franchise historiquement liée à Nintendo. Level-5 vise clairement plus large cette fois.

Côté production, la chanson thème est signée Joe Hisaishi, compositeur des films Ghibli (et des jeux Ni no kuni), avec les paroles et le chant assurés par Lilas. Akihiro Hino a confirmé en direct que le jeu « approche de sa finalisation », toujours prévu pour 2026, sans date précise. Treize ans d’attente, Joe Hisaishi à la bande-son, la plus grande collection d’énigmes de la saga et une sortie multiplateforme inédite. Layton n’a pas le droit à l’erreur. Pour l’instant, tout indique qu’il le sait.