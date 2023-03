Professeur Layton – La nouvelle équipe derrière les énigmes du jeu

Le professeur est de retour, et il semble plus en forme que jamais. Level-5 a sorti une nouvelle bande-annonce pour le prochain jeu de la série, Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, prévu pour Nintendo Switch. Bien que chiche en informations, la vidéo permet d’en savoir plus sur la nouvelle direction prise par la licence, notamment pour ce qui est des énigmes du jeu.

Il faut dire que l’annonce du dernier Nintendo Direct soulevait de nombreuses questions : Professeur Layton et le Nouveau Monde de Vapeur signe non seulement le retour du Professeur après une absence de dix ans, mais aussi le premier titre inédit sorti par Level-5 en Europe depuis bientôt trois ans, après le dernier Snack World, qui n’avait pas forcément réussi à conquérir la critique

De plus, après la déception qu’avait pu être l’Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des Millionnaires, on comprend d’autant plus les enjeux qui se jouent avec ce titre pour la licence et le studio.

Sans ne montrer aucun gameplay, cette bande-annonce réussit à replacer le Professeur dans la continuité du récit qui s’est déroulé sur les six derniers jeux, en omettant l’Aventure Layton. L’histoire se passe donc à la suite du dernier opus sorti sur Nintendo DS, Professeur Layton et le Destin Perdu, à la fin duquel Luke prenait son indépendance.

Et c’est bien Luke qui se profile comme star du titre : c’est lui qui invite le professeur à le rejoindre aux Etats-Unis, à la ville de Steam Bison, afin de résoudre un nouveau mystère. Il s’agit là d’un choix attendu vu le titre du jeu, mais bienvenu pour renouveler le récit du jeu. En effet, cela rebat les cartes de la relation entre les personnages principaux, puisque Luke est désormais le détective célèbre à travers tout le pays, là où le professeur est relégué au rang d’illustre inconnu.

La bande-annonce répond à une autre question, encore plus importante que n’importe quelle information sur le scénario : comment l’équipe de développement compte-t-elle créer les énigmes, après le décès d’Akira Tago ? Pour rappel, c’était bien lui, avec Akihiro Hino, qui était à l’origine-même du projet de la licence. Ses énigmes font autant partie de l’ADN des jeux que les scénarios développés par son acolyte. Il parait logique alors que les plus fervents fans de la licence soient frileux à la création d’un nouvel opus sans sa participation.

D’autant plus que le virage avait été mal réalisé dans l’Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des Millionnaires. On avait alors fait appel à Kuniaki Iwanami, diplômé du département de médecine de l’Université de Tokyo, qui avait déjà publié quelques ouvrages de casse-têtes. Désormais, on le retrouve surtout derrière les ouvrages d’énigmes Détective Conan pour enfants.

S’il est évident que l’absence du personnage principal de la licence n’a pas aidé le titre, reste que les énigmes et casse-têtes n’étaient simplement pas au niveau des titres précédents. Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur essaie cette fois de palier à la disparition d’un de ses pères en faisant appel à une équipe, celle du collectif QuizKnock, qui se développe sur YouTube depuis 2017.

Composé d’universitaires, l’équipe se compte actuellement treize membres, dont neuf sont des réguliers des programmes développés sur la chaîne. On trouve à leur tête Takushi Izawa, diplômé du département d’économie à l’université de Tokyo, qui participe régulièrement à des jeux télévisés d’énigmes.

Si le palmarès de QuizKnock est peut-être plus rassurant que celui de Kuniaki Iwanami, reste qu’il est difficile de savoir, uniquement à partir de leurs productions, s’ils auront les compétences requises pour un tel projet. Les casse-têtes d’Akira Tago étaient très efficaces et ingénieux, et il est difficile, à partir de projets sortis sur YouTube, d’imaginer comment les membres de QuizKnock comptent leur faire suite. Si le fait qu’il s’agisse d’un groupe peut paraitre rassurant d’un côté, reste que la pertinence de l’idée de faire appel à des YouTubers, plutôt connus, peut interloquer : est-ce un choix réellement réfléchi pour le bien du jeu ? Ou les décideurs chez Level-5 essaient-ils d’attirer du public en faisant appel à une chaîne YouTube ayant largement dépassé le million d’abonnés ?

Alors, pour l’instant, il est possible de se faire une idée, si l’on parle japonais, sur le site de Quizknock, où sont disponibles plusieurs énigmes. Si elles ne sont pas aussi dures, peut-être à cause d’un manque d’expérience, que celles des six jeux d’origines, elles restent plaisantes à résoudre. Il est possible qu’avec la direction d’Akihiro Hino, lui-même grand fan des énigmes d’Akira Tago, Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur soit plus convainquant que son prédécesseur. Et c’est vraiment tout ce qu’on lui souhaite.