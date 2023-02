Professeur Layton and the New World of Steam – Un nouvel opus dans les projets de Level-5

Ce Nintendo Direct regardait résolument vers le passé : pour le pire comme pour le mieux. C’est une licence laissée dans le fossé depuis une dizaine d’années qui a été déterrée avec l’annonce de Professeur Layton and the New World of Steam.

C’est au cours d’une très courte annonce qu’un visuel pour le projet a été révélé : une manière pour Level-5 de dire au public « le Professeur est de retour ». Tout au plus, ce qui est plus un teaser qu’une bande-annonce nous renseigne sur l’esthétique du monde que nous arpenterons aux côtés de Hershel et Luke.

Il s’agira, nous l’espérons, de la première aventure de la licence Layton à mettre en scène le héros chapeauté sur la console hybride de Nintendo. Pourtant, les jeux Professeur Layton ont toujours été des incontournables des consoles portables Nintendo. Dès le premier opus, Professeur Layton et l’Etrange Village, c’étaient quatre millions d’unités qui s’étaient écoulées. A titre de comparaison, le dernier épisode, L’aventure Layton : Katrielle et la conspiration des millionnaires, peine à dépasser les 150 000 ventes à travers le monde.

La faute à un studio qui échoue à comprendre les enjeux d’un marché mondialisé, avec des localisations tardives, voire non-existence, et une tendance à pousser des projets qui ne fonctionnent pas à la hauteur des investissements.

Afin de comprendre les échecs de l’Aventure Layton, et les enjeux de ce nouvel opus, il est important de se souvenir de la genèse de la licence. Professeur Layton, c’était avant tout un jeu hybride, né de l’esprit d’Akihiro Hino, et de Akira Tago. Le premier, fan absolu des livres à énigmes du second, l’avait contacté pour développer une adaptation de ses ouvrages. Suite à des questions légales de droits d’adaptation dont seules les maisons d’éditions ont le secret, les deux hommes, tenant à leur projet, ont décidé d’en tourner une partie en un jeu complet : l’idée de Professeur Layton et l’Etrange Village était née.

C’est cet ADN qui fera la force des jeux Professeur Layton, mais également sa chute. En effet si d’un côté, les choix de LEVEL-5 n’ont pas été les plus efficaces pour soutenir la saga de jeux, le décès d’Akira Tago laisse la licence dans le flou. Responsable des énigmes, son absence agit comme un coup critique pour la licence. L’Aventure Layton, tributaire de ce postulat, échoue à convaincre un public frileux. Pour certains, c’est la fin de la route pour la famille Layton.

Enfin, le coup de grâce à la présence du studio, et donc de la licence, par chez nous a été la fermeture totale des branches de LEVEL-5 en Occident au cours de l’année 2020. Si leur manière de localiser les jeux pouvait être questionnée, bien trop en dents de scie, il est indéniable qu’elles étaient de qualité, et, dans le cas de Layton, les doublages français étaient devenus des incontournables. En tous cas, suffisamment pour que leur absence des versions mobiles soient reprochée au studio.

Il aura fallu trois ans pour que le studio reprenne du poil de la bête et revienne en force dans ce direct. Une surprise pour beaucoup, et pourtant, ceux qui suivent le studio de près s’y attendaient : des offres d’emploi mentionnaient le retour à l’international dans les raisons du recrutement.

« Avec la mondialisation récente du milieu du jeu vidéo, nous recherchons des personnes pouvant agrandir les horizons d’opportunité en tant que responsable du contenu et capables de développer les propriétés intellectuelles de Level-5 non seulement au Japon, mais aussi à une échelle globale. »

Professeur Layton semble être la meilleure licence pour faire un retour en force. Adorée des européens, la licence avait atteint des records avec son second opus en Grande-Bretagne notamment, où Professeur Layton et la Boîte de Pandore était le jeu s’étant vendu le plus rapidement à sa sortie. Bien plus que les créatures titres de Yo-Kai Watch, qui peinent à s’exporter à cause des références locales dans les jeux, Hershel et Luke sont des personnages qui parlent à différents profils de joueurs, avec une esthétique familière et des images bien ancrée dans la tête du public.

Et cela, Level-5 l’a bien compris. Encore discrets quant aux tenants et aboutissants du jeu, aucune date, seuls quelques visuels, et la présence de Luke confirmée a posteriori sur la page du jeu sur le site Nintendo, difficile de se faire une idée d’à quoi s’attendre. Qu’il s’agisse d’une aventure pouvant s’intercaler entre les différents opus, une suite à Professeur Layton et le Destin Perdu, voire même d’un reboot complet de la licence, nous ne sommes pas devins, et il ne servirait à rien de tergiverser sur le propos du jeu.

Premier opus réellement pensé pour la Nintendo Switch, il est certain que la formule devra changer. Devant être à la fois pensé pour deux modes de jeu, portable et docké, ce qui fonctionnait avant ne sera plus d’actualité, et ce qui était trop ambitieux auparavant sera désormais envisageable.

Alors, qu’attendre de ce retour ? Akihiro Hino réussira-t-il un nouveau coup de maître ? Avec le décès d’un de ses pères, Hershel semble orphelin. La dernière partie de son histoire, chronologiquement, laissait le joueur sur une fin douce-amère, suffisamment ouverte pour sous-entendre une suite potentielle. Peut-être est-il temps de changer ça, grâce à cette nouvelle aventure.