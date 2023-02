Nintendo Direct – Encore plus de portables sur la console portable

Ce n’est pas nouveau, Nintendo aime recycler ad nauseum ses anciennes productions, parfois très poussiéreuses. On l’a encore vu lors du dernier Nintendo Direct avec une dizaine de titres issus de ses catalogues Wii, Game Cube ou DS. D’excellents titres, à n’en pas douter, qu’il est aujourd’hui relativement compliqué de découvrir (de manière légale s’entend) et que donc nous prendrons plaisir à (re)parcourir. Mais ce ne sont pas les seuls anciens plats que Nintendo a prévu de nous faire goûter puisque pas moins de trois mets de choix rejoignent la grande famille des machines rétros disponibles sur ma console hybride japonaise.

Pour continuer de filer la métaphore culinaire, Nintendo nous a régalé avec un dessert de choix en nous annonçant que la le mythique Game Boy (et son évolution Color) était dès à présent disponible aux abonnés à la formule de base du Nintendo Switch Online. Il s’ajoute donc aux deux premières consoles de salon déjà incluses et à la Nintendo 64, réservée aux abonnés ayant souscrit au Pack Additionnel. Une excellente nouvelle, d’autant que ces ajouts se font sans aucun surcoût, même si on déplore, encore une fois, une offre de jeu particulièrement faiblarde. A peine une dizaine de titres, pour le lancement, ont été présentés durant le Nintendo Direct :

Alone in the Dark

Game & Watch Gallery 3

Gargoyle’s Quest

Kirby’s Dream Land

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Metroid II: Return of Samus

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

Tetris

Wario Land 3

Comme d’habitude, toutes les options de confort classiques seront de la partie, que ce soit la sauvegarde libre et le système de rembobinage, les filtres (dont l’intéressant filtre « Color » pour les jeux monochromes) ou le multijoueur sur certains titres compatibles. Pour nous appâter un peu plus, on nous promet prochainement (mais sans nous préciser quand) l’arrivée de l’excellent duo de Zelda développé par Capcom, Oracle of Ages/Seasons, le non moins réussi Pokemon Trading Card Game et l’étonnant jeu de flipper Kirby Tilt ‘n’ Tumble.

Mais ce n’est pas tout puisqu’en guise de cerise sur le gâteau, ce Nintendo Direct a aussi été l’occasion de nous annoncer que le Game Boy Advance intègre lui aussi l’offre de jeu rétro de Nintendo. Mais attention, à l’instar de la Nintendo 64 et de la Mega Drive, son accès est uniquement réservé aux personnes abonnées au Pack Additionnel du Nintendo Switch Online. Et à nouveau, c’est le même constat. Un catalogue rachitique pour le lancement avec la présence de seulement six titres :

Kurukuru Kururin

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Mario et Luigi: Superstar Saga

Mario Kart Super Circuit

Wario Ware, Inc.: Mega Microgames

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3

Pour ce dernier toutefois, on appréciera l’ajout des 38 niveaux additionnels accessible à l’époque via le Nintendo Reader, un accessoire conçu pour le Game Boy Advance qui permettait de scanner des « e-cartes » et ainsi ajouter du contenu à certains jeux. Des DLC avant l’heure en somme. Devraient également bientôt intégrer ce catalogue les excellents Metroid Fusion, Kirby & the Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero: Maximum Velocity et Golden Sun. Pas de précisions sur les dates mais on peut légitimement espérer qu’ils soient tous disponible d’ici cet été…

Difficile de pleinement se réjouir de ces ajouts. D’un côté, ce sont deux machines légendaires qui s’ajoutent à nos formules d’abonnement, et ce sans surcoût, avec en leur sein des titres que l’on rêvait de revoir depuis très longtemps. Mais de l’autre, on ne peut s’empêcher d’être déçu par la très faible quantité de contenu proposés.

D’ailleurs, si on regarde ce qui a été fait avec la Nintendo 64 et ses neuf titres au lancement en octobre 2021, contre vingt-deux aujourd’hui, force est de constater que le rythme d’ajout est très faible (même pas un titre supplémentaire chaque mois). Si ces nouvelles machines virtuelles suivent la même destinée, ce qui, ne nous voilons pas la face, risque d’être le cas, on restera encore une fois avec un goût d’inachevé d’un repas vidéoludique pourtant succulent.