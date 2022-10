Nintendo – Le début de la fin des jeux considérés comme trop osés ?

S’il y a bien une chose essentielle pour Nintendo, c’est de soigner son image de marque. Comme tout grand éditeur, Big N veille au grain quant aux jeux proposés sur sa plateforme Nintendo Eshop. Ce dernier semble durcir les règles et certains jeux contenant de la nudité se voient refuser leur diffusion. Attention, il s’agit là d’une supposition basée sur les messages publiés du studio Gamuzumi sur Twitter. Se concentrant sur des titres plutôt matures, le dernier du studio nommé Hot Tentacles Shooter n’a pas été approuvé par Nintendo. Le studio aurait reçu une réponse de la part du géant japonais :

» Nous avons reçu une réponse de Nintendo et nous avons maintenant une confirmation qu’ils n’autorisent pas les seins non-censurés sur leurs consoles maintenant. «

Concrètement, cela veut dire que les jeux contenant de la nudité notamment au niveau de la poitrine devront maintenant être censurés avant de pouvoir espérer être diffusé sur la boutique numérique de Nintendo. L’éditeur semble vouloir renforcer les restrictions afin de protéger leur image de marque. L’enjeu pour Nintendo est de ne pas avoir à subir des polémiques quant à certains jeux présents sur sa plateforme.

Basically, obscene content could damage the brand and infringe its policies. This means that now all games with boobs nudity should be censored and that's why our game (Hot Tentacles Shoot) was rejected in the first place. — Gamuzumi (@gamuzumi) September 30, 2022

Quant au studio Gamuzumi, il considère qu’il est :

« Dommage qu’aujourd’hui, toutes les consoles ont des restrictions concernant la nudité et que cela impactera non seulement ses jeux mais aussi ceux d’autres développeurs et éditeurs. »

Le studio s’est donc tourné vers la plateforme Valve pour sortir son jeu. Ce n’est pas la première fois que cela arrive dans l’industrie et ça ne sera sûrement pas la dernière fois qu’un éditeur intervient avant la publication d’un jeu, que ce soit en physique ou numérique sur les plateformes de diffusion.

En février dernier, Sony a censuré le thriller psychologique Martha Is Dead dont l’équipe n’avait pas dissimulé le contenu gore à souhait. L’éditeur n’a pas apprécié les nombreuses scènes pouvant être source de traumatismes comme les mutilations, les démembrements ou encore la nudité.

Si certains studios se voient refuser la diffusion de leur titre par les éditeurs à cause de la censure, d’autres sont soumis à des autorités de régulations et de censure de plus en plus fortes notamment dans les pays comme la Chine ou les États-Unis. Que ce soit la nudité, le gore, ou le contenu considéré comme sensible au sens large, le travail des studios de développement est régulièrement mis à rude épreuve.

Plus complexe encore, l’histoire et la culture d’un pays entre en compte dans les régulations. Nous pouvons prendre l’exemple de Fallout 3, sorti en 2008 où les possibilités offertes aux joueurs dans une des quêtes du titre ont été restreintes au Japon. En effet, baptisée « Le Pouvoir de l’atome » dans l’Occident, cette quête proposait d’actionner ou non une bombe nucléaire. Seule la seconde option a été rendue disponible étant donné le sujet extrêmement sensible pour l’archipel nippon.

Plus facteurs rentrent donc en compte dans la validation du projet d’un studio de développement. Cependant, peut-on vraiment reprocher aux éditeurs et notamment Nintendo de vouloir soigner son image ?