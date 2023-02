Nintendo Direct ou l’art de faire du vieux avec du vieux

On l’attendait très fort ce premier Nintendo Direct de 2023. Et on peut dire que Nintendo ne nous a pas déçu avec ces quarante minutes de jeux, de jeux et encore de jeux. De la quantité, certes, mais aussi de la qualité, bien qu’on déplore que Big N ne dépoussière un peu trop tous ses vieux pots. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom était bien entendu la star de cette prise de parole du constructeur japonais, mais en dehors de cette (courte) présentation autour de la licence, nous avons eu droit à moultes titres venus du passé. Si on y regarde de plus près, c’est même presque une dizaines d’anciennes gloires que nous retrouverons prochainement sur la console hybride. De quoi bouder notre plaisir, ou même éclipser les nouveautés vidéoludiques de 2023 ? Peut-être pas complètement, mais quand on repense à ce qui nous a marqué dans cette vidéo, on ne peut s’empêcher de l’admettre, hélas.

Pikmin 4

Nous commençons donc cette soirée avec une des arlésiennes de chez Nintendo. C’est en 2015 que le papa de Mario avait officialisé Pikmin 4 au détour d’une interview pour Eurogamer. Silence total depuis, au point que l’on commençait à s’inquiéter pour l’avenir de la série. Du moins jusqu’à ce que Shigeru Miyamoto, à nouveau, ne prenne la parole lors du Nintendo Direct estival de l’an dernier et nous indique l’arrivée du jeu pour cet été 2023. Et même, nous l’avons appris lors de la soirée, plus précisément le 21 juillet prochain.

Pikmin 4 devrait se situer dans la droite lignée de ce qu’avait proposé le troisième opus, que ce soit en terme de technique que de gameplay. On notera toutefois l’arrivée des Pikmin de glace, permettant de geler les surfaces aquatiques notamment. Mais surtout, c’est le chien qui devrait nous accompagner une bonne partie de l’aventure qui semble être la principale nouveauté du jeu. De quoi ainsi renouveler une boucle de gameplay qui, malgré toute sa qualité, tournait légèrement en rond. Rendez-vous est donc à présent pris pour découvrir les bucoliques surprises que nous a réservé Nintendo avec cette saga.

Advance Wars 1+2 Boot Camp

Peut être en partie pour éviter de réitérer le très mauvais timing de sortie du premier Advance Wars, sorti le 10 septembre 2001 aux États-Unis, Advance Wars 1+2 Boot Camp a été repoussé suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Bien que le constructeur nippon ait brandi cet argument pour justifier le report de sa compilation, on ne peut nier le fait que c’est aussi sans doute une réalité économique qui a dicté ce choix. Mais à présent, il est temps qu’il sorte, du moins selon Nintendo, puisqu’il a été de nouveau présenté lors de ce Nintendo Direct. C’est donc à partir du 21 avril que nous pourrons finalement rejouer aux deux excellents épisodes initiaux en version remake. De quoi se creuser les méninges dans des batailles stratégiques entre deux DLC de Fire Emblem Engage, mais ceci est une autre histoire.

Disney Illusion Island

Petite surprise au sein de ce Nintendo Direct, Disney Illusion Island nous a laissé une excellente impression. Nous évoquant à la fois New Super Mario Bros et Rayman Origins, ce jeu de plateforme somme toute classique devrait ravir les amateurs du genre. Il sera d’ailleurs possible de faire l’aventure jusqu’à quatre joueurs en écran scindé, et donc boucler tous les niveaux en famille ou avec des enfants. Nous aurons pour mission d’explorer l’île de Monoth pour retrouver trois livres mystiques et sauver la situation. Au programme, des énigmes, des capacités à débloquer, des boss, bref, rien que du très classique, mais avec une patine visuelle assez alléchante. Il nous tarde déjà de découvrir ce monde merveilleux de Disney dès le 28 juillet prochain.

Des remaster et remakes comme s’il en pleuvait

Au-dessus de ce Nintendo Direct planait comme un air de nostalgie. Nintendo a l’art et la manière de réussir à nous vendre du vieux… avec du vieux. Non pas qu’il soit forcément déplaisant de rejouer à des hits du passé, mais force est de constater que le petit artisan japonais à de plus en plus de mal à vraiment créer des nouveautés et s’assoit un peu trop sur ses gloires d’antan. Mais après tout, puisque ça se vend, alors pourquoi s’arrêter. On va donc prendre beaucoup de plaisir à (re)refaire des titres légendaires tels que les deux Baten Kaitos ou Metroid Prime (mais que le premier) dans des version remasterisées. Ce dernier est d’ailleurs dès à présent disponible sur l’e-shop au prix de 40 €, et une version physique devrait être disponible dès le 3 mars.

Il faudra par contre s’acquitter de 70 € pour obtenir la compilation des trois premiers Etrian Odyssey qui reviennent dans une Origins Collection. Il s’agit d’une série de dungeon-RPG débutée en 2008 sur Nintendo DS. Pour cette mouture Switch, nous aurons droit à des modes de difficultés supplémentaires, les Etrian Odyssey n’étant pas particulièrement réputés pour leur facilité, et un système d’auto-maping (la cartographie des donjons devant se faire manuellement sur Nintendo DS).

Et le Nintendo Direct continue toujours avec un peu plus de vieux titres remasterisés pour la Nintendo Switch. En vrac, on pourra citer Kirby Return to Dream Land Deluxe, titre Wii à l’origine, qui revient donc le 24 février, Samba de Amigo, lui aussi issu de la Wii, à redécouvrir cet été ou encore l’incroyable Ghost Trick : Détective Fantôme, une pépite méconnue, entre puzzle-game et Point and Click, de Capcom sorti sur Nintendo DS. Et tout ceci n’est qu’une partie d’un iceberg puisque d’autres remaster arrivent plus ou moins rapidement encore, tel que Tales of Symphonia, pour ne citer que lui.

Que penser de ce Nintendo Direct finalement ? A la fois nous n’avons pas vraiment eu d’annonces de nouveautés, mais dans le même temps les nombreuses remasterisations de titres majeurs de précédentes générations de console titille agréablement notre fibre nostalgique. On notera tout de même l’annonce du nouveau Don’t Nod (Life is Strange) avec Harmony: The Fall of Reverie qui devrait nous proposer une intrigue riche en émotions et en choix moraux, et le retour prochain du maitre des énigmes, le professeur Layton.

Ce qui est sûr, c’est qu’entre les jeux d’aventure, narratifs, de rôle, d’action, de stratégie ou de plateforme, il y en a vraiment eu pour tous les goûts. Reste juste à voir si c’est ce que nous attendions vraiment de cette prise de parole de la firme de Kyoto. On a l’impression que rien ne devait faire de l’ombre au trailer final de Zelda: Tears of the Kingdom. On va donc se consoler avec des pépites du passé et on attendra le Nintendo Direct estival pour éventuellement voir des nouveautés, des vraies