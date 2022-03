Advance Wars 1+2: Re-boot Camp reporté, les jeux de guerre enterrés en 2022 ?

Sur l’échelle du « on peut rire de tout », où vous placez-vous ? Durant notre scolarité, nous sommes amenés à lire tout un panel de livres et d’extraits nous inculquant des leçons de vie, parfois désuètes, parfois utiles, souvent intemporelles. Vous avez probablement vos propres exemples, le mien, c’est une pièce d’Alfred de Musset qui donne sa leçon dès le titre : « On ne badine pas avec l’amour ». Soit, la littérature classique se fait souvent prédicatrice mais, différemment, c’est aussi le cas de l’actualité qui nous rappelle dernièrement qu’on ne badine pas non plus avec la guerre et Advance Wars 1+2: Re-boot Camp en paie les frais.

À la suite de l’agression de l’Ukraine par la Russie, Nintendo a pris la décision de reporter le retour d’Orange Star, Blue Moon, et consorts sur les champs de bataille, sans donner de date pour substituer la précédente alors fixée au 8 avril. Naturellement, cette nouvelle nous attriste mais il est impossible de donner tort au constructeur. Donner une date consisterait à se risquer à deviner quand le conflit prendrait fin (voire son issue), une opération casse-gueule certes mais, plus encore, de très mauvais goût. Et, puisqu’on parle de mauvais goût, nous imaginons très bien la sévérité des commentaires sur les réseaux sociaux si Nintendo avait sorti son jeu de guerre « à la cool » en cette période compliquée.

Excusez notre cynisme mais, entre nous, nous trouvons hypocrite que l’Ouest s’offusque de la situation en Ukraine (que nous jugeons révoltante) alors que la grande majorité n’a aucun problème à s’acheter leur Call of Duty quand la guerre déchire pays et peuples en Afrique centrale et en Asie depuis des années. Enfin, ce n’est pas à nous de juger la liste des courses des joueurs alors engageons plutôt la réflexion vers ce que cette situation pourrait impliquer. Et si Advance Wars 1+2: Re-boot Camp n’était que le premier titre d’une liste de jeux annulés en réponse à ce conflit ?

Avant d’aller plus loin cependant, une mise au point s’impose : ce n’est pas nous, depuis notre chaise, qui allons apporter à cette question une réponse solide et définitive. En revanche, nous pouvons toujours « profiter » de ce report pour nous questionner et réfléchir à ces titres qui pourraient également sauter si la situation devait durer, ou pire, s’envenimer.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que des jeux dans lesquels les joueurs prennent les armes cette année, il y en a. Tous ne seront naturellement pas sujets au report (dieu merci) mais disons que nous ne serions pas surpris de les voir repoussés. Le meilleur titre pour justifier ce point, le roi de ce genre : Call of Duty. On ne sait pas grand-chose de ce titre à ce jour mais il semblerait bien qu’un épisode soit prévu. Et pourtant, il serait peut-être mieux (voire profitable vu les retours tiédasses de Vanguard) que le jeu d’Activision fasse une pause. Peut-être qu’il pourrait en profiter pour redessiner son concept.

Un autre soft qui ferait peut-être mieux de pas voir le jour serait Six Days in Fallujah. Indéniablement le jeu le plus controversé du lot, ce titre vous permet de revivre une des pires batailles urbaines de l’histoire militaire américaine récente au travers de l’expérience d’un soldat, d’un Marine ou d’un civil irakien. Rien de mieux pour fuir la guerre qu’une expérience réaliste, non ? Pourquoi pas S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl alors ? Alors oui, c’est du fantastique et on affronte pas forcément que des humains mais non seulement ça se passe en Ukraine mais on rappelle que l’actualité a récemment vu Poutine brandir la menace nucléaire.

Et qu’en est-il des jeux plus fantaisistes ? Parce qu’à ce niveau là nous pourrions également ajouter du Square Enix et même encore un peu de Nintendo. Rien que sur les dernières présentations (celle de Nintendo en février et celle de Sony plus récemment), Square Enix a levé le voile sur une petite poignée de titres reprenant des sujets martiaux. En l’occurrence, nous parlons des versions remasterisées des deux premiers volets de Front Mission mais aussi de son tout dernièrement présenté The DioField Chronicles (qui prendra probablement le thème de la guerre sur un ton grave comme le fond en général les T-RPG nippons). Ceci dit, Splatoon 3, lui, malgré les couleurs et la bonne humeur, invite les joueurs petits et grands à nettoyer un champ de bataille de la couleur de ses ennemis. Toute corrélation avec l’actualité ne serait que purement fortuite…

Alors oui, on reconnaît grossir le trait un peu mais, ne dit-on pas qu’il n’y a pas de fumée sans feu ? Quel est votre avis sur ce sujet ? Croyez-vous que ces jeux aient une chance d’être repoussés, voire enterrés ? Pour l’heure, seul Advance Wars 1+2: Re-boot Camp a le droit à un report et il ne faudra probablement pas l’attendre pour tout de suite.