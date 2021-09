Splatoon 3 – Le jeu fait couler de l’encre lors du dernier Nintendo Direct

On attendait clairement les Inklings au tournant lors de ce tout nouveau Nintendo Direct, de quoi au moins grignoter si l’on peut dire en attendant la sortie de Splatoon 3. Attendre une date de sortie étant un peu ambitieux, le jeu quant à lui, l’est beaucoup plus, étant donné que c’est une des dernières licences de Nintendo qui tente de faire quelque chose de différent. En tout cas, que ce soit dans la direction artistique, le mode solo comme multijoueur, le dernier trailer révélèe beaucoup de nouveautés bienvenues.

Alors, qu’est-ce que Nintendo nous a concocté pour entretenir sa licence de Splatoon ? Un gros travail a l’air d’avoir été fait sur le mode solo et sur le scénario de Splatoon 3, figure de proue de toutes les annonces faites sur le jeu. Le mode histoire s’étant octroyé le droit d’être encore plus psychédélique que ses prédécesseurs. Voilà ce qu’on sait concrètement sur le mode histoire : le retour des mammifériens. L’espèce disparu sera le centre de l’intrigue, et on en saura d’ailleurs sans doute plus sur les autres espèces et leurs origines. L’ambiance post-apocalyptique du jeu donne un vrai intérêt, on va devoir combattre dans l’escadron Espadon pour faire face aux Octariens. Et ça donne terriblement envie.

Le jeu se déroulant principalement à la Cité Clabousse (aussi appelé ville du chaos), le mode histoire se passera à la cité Alterna, et on sera accompagné de notre Salmioche (magnifique nom en passant) pour nous aider face aux affrontements contre les Octariens. On retrouvera aussi des visages familiers comme DJ Octave ou Oly.

La recette multijoueur, quant à elle, ne change pas beaucoup, mais c’est pas ce qu’on attend d’un jeu qui se veut un minimum eSport comme Splatoon. À part quelques ajouts mineurs comme le Crabe d’assaut ou le Super mollusque pour ne citer qu’eux, les 4v4 en équipes restent au programme pour ce troisième opus.

Comme le dit si bien le membre du laboratoire de recherche sur les calamars, il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur Splatoon 3 toujours prévu pour 2022, sans date de sortie précise pour le moment !