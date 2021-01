Bayonetta 3 – Des news de la sorcière, et elle n’arrive pas seule !

Voilà plus de trois ans que Bayonetta 3 a été annoncé, sans pour autant nous donner aucune nouvelle depuis. Il faut dire qu’on sort d’une année quasi blanche pour Nintendo, qui s’est attaché la licence depuis le deuxième épisode, développé à l’origine comme une exclu Wii U. C’est le designer de la série, Hideki Kamiya, qui a été interviewé par Arcade Archives, et qui explique espérer pouvoir donner des nouvelles du jeu dans les mois qui viennent.

« Nous travaillons sur de nouvelles choses, comme Bayonetta 3, mais je ne peux pas en dire trop… J’espère quand même pouvoir vous donner de nouvelles infos cette année, de nouvelles infos sur d’autres projets pas encore annoncés, aussi… Je ne sais pas si je suis autorisé à vous dire ça, mais bon, voilà, je l’ai dit » – Hideki Kamiya à Arcade Archives.

Il ajoute « Le truc, c’est que j’essaie de faire beaucoup de choses cette année. Alors gerdez un œil sur nous [PlatinumGames], j’espère amener un peu de hype dans l’industrie ».

Vous l’aurez compris, outre Bayonetta 3, il semble que Platinum Games prépare d’autres titres… On sait déjà que le troisième et dernier jeu de la trilogie initiée par Viewtiful Joe et poursuivie avec The Woinderful 101 est en préparation. Un jeu mettant en scène un héros gigantesque à la manière d’Ultraman. Ce dernier ayant été annoncé de longue date, c’est d’autre chose encore dont parle Kamiya…

On attend aussi Babylon’s Fall, le jeu développé en partenariat avec Square Enix annoncé lui aussi de longue date, et toujours en développement, ainsi que l’a confirmé PlatimumGames récemment.

Après une « petite » année 2020, durant laquelle seule de remake de The Wonderful 101 est sorti, 2021 s’annonce donc comme une année plutôt chargée pour PlatimunGames, qui devient en plus son propre éditeur. On aura noté toutefois que Kamiya nous a promis « des nouvelles » de Bayonetta 3, et pas forcément une sortie du jeu…