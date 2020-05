Projet GG – PlatinumGames annonce du “jamais vu auparavant”. Vraiment ?

Projet GG (pour A Go-Go, probablement pas un titre définitif…) est le prochain titre d’Hideki Kamiya (réalisateur de Resident Evil 2, Bayonetta ou Okami, rien que ça.). C’est aussi la prochaine licence originale de PlatinumGames, et la fin de la trilogie de super-héros japonais (Tokusatsu) entamée avec Viewtiful Joe puis The Wonderful 101.

Projet GG met en scène un super-héros capable de devenir gigantesque pour affronter les kaijus qui menacent sa ville. Le modèle du genre est évidemment le cultissime Ultraman, série live qui totalise plus de cinquante ans de carrière super-héroïque au Japon. Plus discret chez nous, même s’il a fait un passage par le Club Dorothée, les anciens connaissent mieux Spectreman, un personnage concurrent arrivé quelques années après au Japon, au succès modeste sur l’archipel, mais qui s’imposera plus facilement en France. Aujourd’hui, on peut retrouver Ultraman sur Netflix, dans une série en CGI (ce qui dénature un peu le genre, il faut l’avouer…)

C’est à l’occasion de la sortie du remaster de The Wonderful 101 qu’Hideki Kamiya a donné, en compagnie du boss de PlatinumGames Atsushi Inaba, une interview à videogameschronicles.com. L’occasion de revenir sur sa trilogie, et sur le futur Projet GG.

Projet GG a donc été confirmé comme étant le prochain jeu de PlatinumGames. Si le studio nous a promis une nouvelle licence – la cinquième étoile du site four.platinumgames.com – pour l’instant, rien ne sera dévoilé, le studio se concentrant sur son jeu de super-héros géants. Un jeu qui nous a été décrit par ses créateurs comme “quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant“. Des propos tenus dans une interview alors que Projet GG n’avait pas été révélé.

« En ce moment, nous sommes en plein milieu de la création de quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. Je sais que beaucoup de gens prétendent la même chose, mais ce jeu sur lequel nous travaillons n’a vraiment pas son pareil. » – Atsushi Inaba à videogameschronicles.com, mai 2019.

Ce jeu jamais vu est donc Projet GG. Excitant. Mais souvenons-nous que les termes exactement cités par videogameschronicles (“something that has never been done before“) ont aussi été employés pour décrire A Way Out, de Josef Farès (c’est encore imprimé sous la vidéo YouTube du jeu : “unlike anything you’ve played before“), qui possédait de nombreuses qualités, mais était loin d’être révolutionnaire. C’est aussi ce que Tim Cook a dit de l’Apple Arcade lors de la présentation du service, qui se révèle finalement de bonne facture, mais assez commun. C’était enfin la promesse de Scalebound, des mêmes Hideki Kamiya et Atsushi Inaba. Un jeu qu’on n’avait peut-être jamais vu auparavant, mais qu’on ne verra jamais tout court, puisque abandonné !

Si nous gardons toute confiance en PlatinumGames, tempérons toutefois notre excitation de voir effectivement débarquer un jeu qui serait à ce point game changer !