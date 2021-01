Bayonetta 3 – Kamiya invite les fans à ne pas s’inquiéter

Elle est bien bonne, celle-là ! Ça fait trois ans, trois ans que le développement de Bayonetta 3 a été annoncé lors des Game Awards de 2017 avec un teaser aussi creux que les arguments énoncés par les thèses de complotistes. Nous sommes à présent en 2021 et nous n’en savons toujours pas plus. Un constat rendu d’autant plus lourd par le directeur du studio Platinum Games, le fantasque Hideki Kamiya, qui, même s’il n’a pas la langue dans sa poche, n’a guère fait plus que nous sortir la même tirade depuis la diffusion de l’annonce, comme un refrain qui répète que “le développement avance bien”. Une fois n’est pas coutume, il nous sert le même couplet aujourd’hui…

Aujourd’hui, c’est auprès de nos confrères de chez Famitsu, ces derniers travaillant sur un dossier concernant les projets japonais à suivre en 2021, que le bonhomme pousse la chansonnette. Naturellement, il partage auprès du magazine que les fans lui demandent souvent des informations sur le titre, et profite donc à nouveau de cette occasion pour ressortir la même rengaine avant de refaire de la pub pour son dernier projet qu’il a lancé : le Projet GG (dernier maillon de son cycle sur les superhéros démarré avec Viewtiful Joe).

Mais ce n’est pas ça qui nous fait tiquer ici. Non, ce qui nous fait tiquer, c’est que depuis cette annonce, son studio a été plutôt occupé : changement de location pour son bureau, ouverture d’un nouveau studio à Tokyo, développement et lancement d’Astral Chain, annonce et mise en chantier de Projet GG, le lancement d’un Kickstarter… Tout un tas de “menues” distractions qui, additionnées avec le coronavirus, n’ont pas dû jouer en la faveur de la sorcière.

Mais bon, peut-être que nous râlons pour rien et que nous profitons de l’intervention de Kamiya pour remettre notre couche de sel. Après tout, ça ne change rien, on va toujours devoir patienter et Bayonetta 3 ne sortira que lorsqu’il sortira. On peut toujours se rassurer en se disant que s’ils finissent par le sortir, ils ne risquent pas de saboter une de leurs IP les plus connues. Le jeu est prévu exclusivement sur Nintendo Switch, à moins que…?