La Nintendo Switch et Pokémon poursuivent leur route du succès

Mise en vente début 2017, la Nintendo Switch continue sa progression, comme le montre ses derniers résultats. Elle qui était vendue à plus de 117 millions d’exemplaires dans le monde au début de l’année dernière tutoie désormais de nouveaux sommets. Et pour cause, au 31 décembre 2022, l’hybride faisait désormais état de 122.5 millions de possesseurs dans le monde, avec 8 millions nouvelles enregistrées dans les trois derniers mois précédant la date susmentionnée.

Pour autant, tout n’est pas rose. Nintendo le rappelle : les ventes de sa machine sont en net déclin par rapport aux années précédentes. Cela a même conduit l’entreprise japonaise à revoir, encore une fois, ses estimations à la baisse, comme elle l’avait notamment fait lors de la communication de chiffres trimestriels précédente. Ainsi, ce n’est donc plus 19 millions qu’elle vise à écouler au cours de l’exercice en cours, mais 18. Est-ce donc la fin d’une ère ? Difficile à dire. Mais, il semble que non, puisque cette situation quelque peu défavorable à la société serait plutôt la cause de divers soucis, à l’instar de la crise qui touche les semi-conducteurs. Et donc si l’on en croit ses dires, on peut prochainement espérer « un regain de santé », qui, pourquoi pas, pourrait conduire la console vers le record des 155 millions de distributions détenu par la PlayStation 2. Quoique.

En revanche, pour la vente de jeux, c’est un peu différent. Malgré une très légère baisse de 4% sur le nombre écoulé l’année précédente, 175 millions d’entre-eux se sont écoulés les neufs premiers mois de l’année fiscale, avec 76 millions pour les trois derniers précédant le 31 décembre. Et parmi les titres les plus plébiscités, on retrouve tout naturellement le duo qui a fait trembler les premières jours suivant sa sortie : Pokémon Écarlate/Violet. Lui, qui avait trouvé 10 millions de fidèles en trois jours seulement, a confirmé en touchant la barre des 20 millions, et ce, 6 semaines après sa sortie. Comme quoi, les différentes critiques autour du jeu ne l’ont pas atteint outre mesure. Ces nouveaux volets deviennent même, à l’occasion, les quatrième meilleurs Pokémon les mieux vendus de tous les temps juste devant Or/Argent, Epée/Bouclier et le trio Vert/Bleu/Rouge. Et quelque chose nous dit que ces derniers en date vont vite grimper…

Par ailleurs, en ce qui concerne les nouveaux titres sortis en 2022, Splatoon s’en sort pas mal non plus avec ses 10 millions de ventes. On rappelle qu’il avait lui aussi fait un certain succès lors de ses premiers jours sur l’archipel nippon. Bayonetta 3 et Xenoblade Chronicles 3 atteignent et dépassent le million. Quant aux hits de Nintendo, au succès déjà bien remarquable, ils continuent leur ascension: Mario Kart 8 Deluxe est fort de 52 millions de joueurs, Animal Crossing: New Horizons peut se targuer d’en avoir 41.59 millions à ses côtés… Bref, on vous laisse prendre connaissance sur la liste établie par le constructeur japonais. Du moins, est-ce le cas pour les 10 premiers titres.