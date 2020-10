Level-5 – Le studio s’apprêterait à abandonner ses locaux américains

Si vous attendiez avec impatience l’arrivée du 4e volet de Yo-Kai Watch ou de son spin-off tout récemment sorti sur Nintendo Switch et PlayStation 4 au Japon, la nouvelle qui va suivre devrait vous chagriner. Effectivement, nous apprenons aujourd’hui de sources diverses que Level-5, à qui nous devons Yo-Kai Watch mais aussi Ni no Kuni ou Inazuma Eleven, a virtuellement mis fin à sa carrière internationale. Une nouvelle qui n’augure rien de bon pour les fans des séries évoquées…

Dans les faits, qu’est-ce que ça veut dire ? C’est très simple, le studio de Fukuoka a réduit au minimum l’activité de ses bureaux étrangers, Level-5 International America et Level-5 Abby, se privant par conséquent de ses pouvoirs d’édition en Occident. Bizarrement, on apprend que l’épuration dans les locaux américains de la firme a en fait commencé dans le courant de l’été 2019, moment où le quartier général a décidé d’éliminer 10 têtes par bureau extra-insulaire. Sans surprise, aucune raison n’aurait été invoquée pour cette prise de décision mais elle présageait déjà une fin funeste.

Et alors, en tant que joueurs, reste-t-il un espoir ? Nous ne parierions pas dessus. Yo-Kai Watch 4, le dernier gros titre du studio (sorti d’ailleurs sous 2 formes différentes sur l’archipel nippon en 2019) et sur lequel il misait beaucoup, n’a pas du tout rencontré le succès. Si la première mouture a rencontré une notoriété certaine lors de sa première semaine, il s’est vite retrouvé enseveli par des pointures comme Mario (dans Super Mario Maker 2 sorti une semaine plus tard) et ne parlons même pas de sa version “++” sortie dans l’hiver et qui a fait un four…

Ajoutons que le studio ne semble plus savoir que faire avec son Inazuma Eleven en cours de développement (il a changé plusieurs fois de nom et s’est vu reporté 2 années consécutives, originellement prévu pour 2019) et il n’est pas difficile d’imaginer que le studio, qui a rencontré le succès subitement, ait péché par orgueil en enchaînant l’ouverture de studio à l’étranger avec le lancement de plusieurs chantiers cross-média…

Naturellement, nous espérons qu’en se focalisant à nouveau sur son territoire d’origine, Level-5 retrouve de sa superbe et nous revienne en pleine forme mais son prochain jeu chez nous pourrait ne pas arriver avant un moment…