Level-5 – Le studio revient sur le devant de la scène occidentale

Beaucoup attendaient avec une certaine impatience le premier Nintendo Direct de 2023. Finalement, Nintendo nous a fait plaisir en dépoussiérant quelques anciennes licences. Mais s’il y en a bien une nouvelle qui nous a fait sourire, c’est le retour du studio Level-5 en Europe avec l’annonce de trois titres, dont une nouvelle licence.

Depuis la fin de 2020, l’Europe et le reste du monde n’avaient plus de nouvelles du studio à l’origine des franchises comme Professeur Layton, Ni No Kuni ou encore Yo-Kai Watch. Souffrant de difficultés financières, la société a été contrainte de fermer sa filiale nord-américaine. Depuis, Level-5 patauge parmi les difficultés au Japon entre un Inazuma Eleven qui n’est pas prêt de sortir d’un cycle de production qui semble sans fin et Yo-Kai Watch 4 qui a perdu des sympathisants en cours de route.

Saisissant l’opportunité offerte par Nintendo, le studio nippon n’a pas annoncé un jeu, mais bien trois titres, dont le retour du grand Professeur Layton, Fantasy Life ainsi qu’un nouveau titre : DecaPolice. Si le retour du célèbre Professeur Layton est une bonne nouvelle pour de nombreux fans qui attendent depuis quasiment 10 ans un nouvel opus, la licence est sans aucun doute l’espoir d’un renouveau pour le studio qui compte dessus pour remonter sur le devant de la scène vidéoludique.

Ces nouveaux opus annoncent pleins de belles promesses pour les joueurs, à commencer par Professeur Layton qui va faire plaisir aux fans de la première heure mais également se faire connaître auprès d’une génération plus jeune.

On découvre également, assez surpris, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time qui dès les premières images nous captivent avec ces couleurs vibrantes et une ambiance joyeuse. Sorti pour la première fois sur 3DS en 2014, le titre avait réussi à trouver son public en mélangeant efficacement la simulation de vie et le RPG, le tout avec une direction artistiques cartoonesque. Attendu par les fans du titre, il devrait apporter son lot de nouveautés avec sans doute un côté multijoueur.

L’autre surprise, c’est l’arrivée d’une toute nouvelle licence : DecaPolice, un jeu de rôle japonais au tour par tour doté d’une direction artistique singulière comme le studio en a l’habitude. Prenant place dans deux mondes interconnectés, le titre propose au joueur de résoudre des enquêtes complexes en mélangeant thriller et RPG. Un concept qui semble plutôt prometteur, affaire à suivre…

Véritable surprise de ce Nintendo Direct, le studio Level-5 semble annoncer son grand retour à l’échelle mondiale. Une bonne nouvelle pour de nombreux joueurs qui se languissait des titres de ce dernier.