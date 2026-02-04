La Switch est (enfin) la console Nintendo la plus vendue de l’histoire

Nintendo vient de publier ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’année fiscale, couvrant la période du 1er avril au 31 décembre 2025. Au coeur de ce bilan : des chiffres qui confirment à la fois l’héritage exceptionnel de la Nintendo Switch originale et un lancement très solide de la Switch 2. Moins de récit triomphal que de réalité économique, mais des données qui, mises bout à bout, permettent de mieux comprendre la stratégie actuelle de Nintendo, entre continuité assumée et transition prudente.

Switch 1 – Top 1

La Nintendo Switch originale a franchise un cap symbolique : elle a désormais été vendue à 155,37 millions d’unités dans le monde depuis sa sortie en 2017, dépassant la Nintendo DS, jusque-là la machine la plus vendue de l’histoire de Nintendo. Un chiffre qui la place également parmi les consoles les plus vendues de tous les temps, toutes marques confondues, mais qui ne lui permet pas de dépasser les ventes de PS2, récemment (et opportunément ?) affichées à un peu plus de 160 millions d’unités écoulées.

Ces ventes ne sont pas juste un souvenir de succès : elles montrent que la Switch reste irrésistible, même presque neuf ans après sa sortie. Malgré l’arrivée de la Switch 2, la console originale continue de se vendre : environ 1,36 million d’unités supplémentaires ont encore trouvé preneur entre octobre et décembre 2025. Une performance qui peut sembler modeste à l’échelle de son pic historique, mais qui reste remarquable pour une machine âgée de près de neuf ans.

Cette longévité repose en grande partie sur un catalogue extrêmement dense. Depuis 2017, la Switch a dépassé le cap du milliard et demi de jeux vendus, un chiffre qui traduit l’ampleur de son implantation dans les foyers. Pour de nombreux joueurs, la Switch n’est plus seulement une console « de génération », mais un écosystème familier, entretenu par des sorties régulières, des promotions fréquentes et une image accessible.

2 Switch 2 Furious

Lancée mondialement le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 affiche, elle, 17,37 millions de consoles vendues en sept mois. Ces chiffres reflètent un engouement immédiat, porté par les précommandes et par un public fidèle prêt à adopter rapidement la nouvelle machine. Elle démontre également que la Switch 2 n’est pas seulement un successeur tardif : elle attire déjà de nouveaux acheteurs et fait bouger le marché dès ses premiers mois d’exploitation.

Nintendo maintient ses prévisions pour l’exercice complet : environ 19 millions d’unités vendues d’ici fin mars 2026. Cette projection suggère une approche prudente mais réaliste : la firme compte sur la durée et sur la force de ses franchises pour consolider cette base rapidement acquise.

Mario Kart (around the) World

Sur Switch 2, près de 38 millions de jeux ont déjà été vendus depuis le lancement, un volume conséquent pour une machine encore jeune. Comme souvent chez Nintendo, ce sont les franchises maison qui concentrent l’essentiel de l’attention.

Mario Kart World domine largement avec plus de 14 millions d’exemplaires, un score porté par les ventes en bundle, confirmant néanmoins une fois de plus le rôle central de la série dans la stratégie du constructeur. Derrière, Donkey Kong Bananza, Pokémon Legends: Z-A ou encore Kirby Air Riders s’inscrivent dans une logique familière : des licences reconnues, capables d’accompagner une console sur la durée.

Du côté de la Switch originale, la dynamique reste étonnamment forte. Des titres sortis il y a plusieurs années continuent d’alimenter les ventes, portés par la rétro-compatibilité et par l’arrivée de nouveaux joueurs. Cette continuité brouille volontairement la frontière entre les deux générations, au bénéfice d’un catalogue commun qui rassure autant qu’il fidélise.

Conclusion.pptx

Sur le plan financier, Nintendo affiche des résultats en nette hausse. Sur les neufs premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires dépasse 1900 milliards de yens (environ 11,9 milliards d’euros). Ces chiffres masquent toutefois une réalité bien connue de l’industrie : la rentabilité repose avant tout sur les logiciels, les jeux et services rapportent bien plus que les consoles elles-mêmes.

La stratégie de Nintendo, centrée sur des franchises fortes et une diffusion longue de ses jeux, permet d’amortir cette transition sans dépendre exclusivement de la nouveauté technologique : les joueurs migrent progressivement, sans abandon brutal de l’ancien matériel. Nintendo avance à son rythme, à sa manière, et le temps semble lui donner raison.