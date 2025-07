Décriée, la Switch 2 enchaîne malgré tout les records de ventes

Après un mois d’exploitation, la Switch 2 souffle encore le chaud et le froid. Mais si elle a cristallisé les critiques depuis bien avant son lancement, notamment en raison de son prix quasi unanimement jugé trop élevé, et d’un catalogue de lancement bien trop léger, force est de constater que les joueurs ne semblent finalement pas en tenir rigueur à Nintendo. Alors que 3,5 millions de consoles s’étaient déjà écoulées dans le monde en seulement quatre jours, on vient d’apprendre que la console venait de battre deux nouveaux records, cette fois-ci aux Etats-Unis et au Japon.

Selon de nombreuses sources, pas moins d’1,6 million de Switch 2 se seraient vendues en un mois outre-Atlantique, faisant du mois de lancement de la console de Nintendo le meilleur mois de lancement de l’histoire du pays. Jusqu’à présent, le record appartenait à la Playstation 4, qui s’était vendue à 1,1 million d’exemplaires lors de son arrivée en 2013. Dans le même temps, au Pays du Soleil-Levant, le magazine Famitsu, se basant uniquement sur les ventes de consoles en magasin, annonce que la dernière-née des consoles aurait battu le nombre de ventes sur un mois, avec au moins 1,5 millions de ventes estimées. Exit le record détenu jusque-là par la Playstation 2.

Après ces débuts en fanfare, il se murmure que Nintendo aurait pleinement confiance en la réussite de son objectif de quinze millions de ventes mondiales pour la première année d’exploitation de la console. Malgré tout, il faudra surveiller avec attention les prochaines semaines. Car si le lancement de la Switch 2 est clairement une réussite d’un point de vue comptable, la console de Nintendo n’a pas eu à gérer des soucis de stock comme ce fut le cas avec la Playstation 5. Entendez par là que tout ceux qui voulaient une Switch 2 ont pu l’avoir et qu’après le pic du premier mois, on pourrait assister à une petite baisse de régime durant les prochaines semaines.

Maintenant que la phase de lancement et de précommandes est terminée, et que les hardcore fans sont déjà passés à la caisse sans forcément avoir besoin d’un catalogue fort (on notera quand même que 82% des acheteurs de Switch 2 ont également acheté Mario Kart World, pourtant considéré à priori comme un non-facteur d’achats par certains), place à la seconde phase. Elle a débuté avec la sortie de Donkey Kong Bananza, et va continuer jusqu’aux fêtes de fin d’année, où, on l’espère Nintendo sortira l’artillerie lourde. Les rumeurs évoquent notamment un nouveau Mario. De là dépendra sans doute le début d’année 2026 pour Nintendo, primordial d’un point de vue comptable. Mais aussi d’un point de vue joueurs. Car aussi fortes soient les ventes, elles ne doivent pas faire oublier la déception partagée jusqu’à présent par de nombreux fans face au catalogue très resserré de la console.