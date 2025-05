Switch 2 -Les mauvaises raisons d’acheter une console « day one »

Les joueurs passés par l’épisode de la PS5 « day one » aléatoirement bruyante, ou, pire, par celui du RROD des premières Xbox 360, vous le diront : il n’est jamais bon d’acheter une console dès sa sortie. Des défauts dus à une fin de production accélérée pour tenir les dates pourraient apparaître, être dans un premier temps difficilement reconnus par les fabricants, avant d’être corrigés lors d’une nouvelle version discrète de la machine, à sortir quelques mois après cette version « day one ». Patienter quelques semaines avant de s’offrir une Switch 2 pour recueillir les avis des premiers acheteurs et vérifier l’absence de dysfonctionnement généralisé est ainsi un conseil que de nombreux « early adopters » malheureux de machines précédentes vont probablement suivre.

D’autant que le line up de sortie, s’il est relativement bien fourni, n’est pas des plus excitant, et manque cruellement de nouveautés. Un comble pour une sortie de machine, qui rappelle cependant le « …but on Switch » des débuts de la console précédente. 23 jeux seront ainsi disponibles au lancement de la Switch 2, dont seulement 5 d’entre eux seront des nouveautés (Deltarune, Survival Kids, Puyo Puyo Tetris 2S, Fast Fusion et bien entendu Mario Kart World). Tous les autres seront des portages, parfois augmentés, parfois pas, de jeux sortis précédemment. Même le jeu supposé servir de « system seller », Donkey Kong Bananza, ne sortira que plusieurs semaines après la console, en juillet 2025.

Dans ces conditions, on ne voit ainsi pas de bonne raison d’aller faire l’imbécile dans la nuit du 4 au 5 juin devant les portes des magasins qui ouvriront exceptionnellement à minuit pour « célébrer » la sortie de la console, dans un mouvement désespéré visant à retrouver cette fièvre acheteuse qui avait notamment entouré la sortie de la PS2, en 2000.

Pas de bonne raison, mais des raisons quand même. D’abord, le prix. Pour un vieux joueur, l’argument est étonnant, mais la 9ème génération de consoles (l’actuelle) est celle qui aura inversé le paradigme des prix : alors que jusque-là, les consoles voyaient leur prix baisser progressivement de leur sortie à l’arrêt de leur commercialisation, c’est désormais l’inverse qui se produit. La PlayStation 5 est ainsi sortie en 2020 au prix de 399€, mais a vite connu une première hausse à 449€ en 2022 avant de passer à 499€ aujourd’hui. C’est même 549€ si vous aviez l’outrecuidance de souhaiter un lecteur de disques, et 799€ pour la PS5 Pro. Microsoft n’est pas en reste, et la Xbox Series X a également pris 100€ depuis sa sortie. Face à ce phénomène, on serait tenté d’acheter le plus vite possible une Switch 2, avant que Nintendo ne se mette lui aussi aux vagues d’augmentations.

L’autre mauvaise raison d’être parmi les premiers à acheter la console, c’est pour « en être », et s’afficher. Bien qu’il n’y ait pas exactement de jeux qui nous rendent impatients de mettre la main sur la console, de nombreuses personnes ont probablement déjà prévu de se mettre en scène à la sortie d’un grand magasin, carton Switch 2 en mains, et joie surjouée devant la caméra pour leurs followers. D’autres ont probablement planifié un « unboxing » des plus inintéressants (il ne faut pas s’attendre à d’énormes surprise dans la boîte, hein !), mais qui sera une « trend » pendant quelques heures. C’est d’ailleurs déjà la course à cet unboxing, et un commerçant disposant d’un stock pour préparer la mise en vente à publié une vidéo sur YouTube (vidéo depuis supprimée) dévoilant le contenu de la boîte (spoiler : il y a trouvé une Switch 2). L’ironie, c’est que ce même commerçant a expliqué que la console serait inutilisable, nécessitant une mise à jour qui sera déployée pour sa sortie, le 5 juin. Mais qu’importe, on n’achète plus vraiment une console dès sa sortie pour y jouer, de toutes façons…