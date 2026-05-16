Final Fantasy XI fête ses 24 ans avec un essai gratuit sans limite de temps

Vingt-quatre ans après sa sortie, Final Fantasy XI est toujours là, en constante évolution. Il a même reçu une extension en 2020, dont le contenu s’est étalé jusqu’en 2023. Le MMO de Square Enix continue ses updates et vient de marquer son vingt-quatrième anniversaire avec une nouvelle annonce : la version d’essai gratuite va être profondément remaniée pour permettre aux joueurs et joueuses de découvrir le jeu sans contrainte de temps.

Jusqu’ici, l’essai gratuit se limitait à 14 jours, une durée dérisoire à l’échelle d’un MMO, et encore plus pour un jeu pré-World of Warcraft avec des mécaniques aussi archaïques. La nouvelle formule supprime purement et simplement cette limite temporelle, permettant de jouer aussi longtemps que souhaité. Le niveau maximum accessible en essai passe également de 50 à 75, et le directeur Yoji Fujito avait même envisagé de monter jusqu’au niveau 99, avant de juger la chose trop généreuse au regard des restrictions en place.

Un essai gratuit calqué sur le modèle de FF XIV

Le mouvement s’inspire clairement du succès de Final Fantasy XIV, dont l’essai gratuit sans limite de temps, permettant aujourd’hui d’atteindre le niveau 80 et de vivre l’intégralité de l’arc Shadowbringers, est largement considéré comme l’un des moteurs de sa popularité. FF XI ne va pas aussi loin et conserve plusieurs restrictions : pas d’accès à l’hôtel des ventes, impossibilité d’inviter d’autres joueurs et joueuses en groupe, plafond de 100 000 gils et communications publiques limitées. Des garde-fous destinés avant tout à freiner les bots et les arnaques, similaires à ceux en vigueur sur FF XIV.

Aucune date précise n’a encore été communiquée pour ce changement, mais Fujito a indiqué vouloir poser les bases de plusieurs évolutions de ce type avant le 25e anniversaire du jeu, prévu en mai 2027 qui sera sans doute riche en annonces autour du MMO.

En attendant, la mise à jour de mai 2026 de Final Fantasy XI est déjà disponible et apporte son lot de nouveautés : de nouvelles options de progression pour les Alter Egos, des révisions des Records d’Éminence et plusieurs campagnes événementielles, dont une permettant aux ancien·nes abonné·es de revenir temporairement dans Vana’diel sans frais jusqu’au 25 mai.