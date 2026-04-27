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Avec Evercold, Final Fantasy XIV part en vacances à la neige

Final Fantasy 14 : Evercold, l'annonce qui fait froid dans le dos

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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