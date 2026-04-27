Avec Evercold, Final Fantasy XIV part en vacances à la neige

Le premier volet du Fan Festival de Final Fantasy XIV s’est tenu ce week-end au Convention Center d’Anaheim, en Californie. Pour la communauté, c’était l’occasion rituelle de sortir les cosplays et de faire le plein de goodies, mais surtout de guetter la moindre information sur l’avenir d’un Guerrier de la Lumière un peu essoufflé.

Après un Dawntrail qui a peiné à convaincre, enfermant souvent la Creative Business Studio III dans une redondance prévisible, Naoki Yoshida (Yoshi-P) s’est présenté en porteur d’espoir. L’homme providentiel d’hier tente-t-il de redevenir celui de demain entre les mises à jour immédiates et l’annonce de la future extension ?

Switch 2, Kefka et Dresseurs : Le menu immédiat

Avant d’aborder le futur lointain, Yoshida-san a distillé quelques annonces de poids pour la version actuelle du jeu. On retient notamment l’officialisation d’un portage sur Switch 2, qui aura la particularité de supporter nativement le mode clavier/souris de la console en plus de la manette. Côté défi relevé, les amateurs de souffrance virtuelle pourront se mesurer à un nouvel Ultimate concentré sur Kefka, l’emblématique antagoniste du sixième opus.

Enfin, des nouvelles ont été données sur le Dresseur, ce job limité axé sur l’élevage et le combat de créatures, dont la sortie est désormais calée pour la mise à jour 7.56. Mais ce qui nous intéresse se situe un peu plus tard dans le festival…

Evercold : Cap sur le Quatrième Reflet

Annoncé par un trailer léché dont Square Enix a le secret, Evercold ouvrira les portes du Quatrième Reflet. Cette terre désolée, ravagée par une glace éternelle, semble placer la verticalité et les interactions aériennes au cœur de son exploration.

Sur le papier, l’extension coche toutes les cases habituelles : deux nouveaux jobs, des territoires inédits, un raid classique et une nouvelle fournée de donjons. Le « kit » standard, en somme. Pourtant, ce sont les déclarations de Yoshi-P sur la « fatigue des joueurs » qui ont véritablement marqué les esprits.

Conscient de la lassitude face aux routines actuelles, le producteur a annoncé la disparition progressive des systèmes journaliers. À l’instar de la philosophie récente de Blizzard, Final Fantasy XIV compte désormais capitaliser sur des cycles hebdomadaires, moins intrusifs pour le quotidien des abonnés.

Le changement le plus radical pourrait bien se situer dans les entrailles du système de combat. Yoshi-P a évoqué la fin de l’hégémonie des cooldowns de 2 minutes, une mécanique qui uniformisait jusqu’ici tous les jobs, avec pour objectif de rendre à chacun son individualité.

Pour accompagner cette mutation, un nouveau mode baptisé « Evolved » fera son apparition. Ce dernier permettra de modifier les jobs en profondeur en condensant certaines actions sur une seule touche, tout en changeant radicalement certaines approches de gameplay. Pour les puristes, le mode « Reborn » permettra de conserver l’expérience classique.

Face à la monotonie de Dawntrail, cette volonté de corriger les failles structurelles du jeu est une bouffée d’air frais, même s’il faudra attendre les Fan Fests de juin et octobre pour en mesurer l’impact réel avant la sortie prévue en 2027.

Monte dans le robot, Yoshida

La surprise du chef est arrivée en fin de conférence : le prochain raid d’alliance sera un crossover avec Evangelion. Avec une seule image pour tout indice, les théories vont déjà bon train. Si l’on se fie au précédent partenariat avec Nier: Automata x Final Fantasy XIV, qui s’était soldé par une invasion de robes de 2B dans les capitales, on peut s’attendre à une intégration esthétique marquante, même dans un univers de fantasy. Reste à savoir comment les Evas et les Anges s’intégreront dans la mythologie d’Eorzea sans trop froisser la cohérence narrative.

Comme à l’accoutumée, les changements sont légions et ne pourraient être résumé qu’ici en quelques mots, vous trouverez donc un récap juste ici contenant tous les compléments d’information.