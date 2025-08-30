Final Fantasy XIV – Naoki Yoshida part en guerre contre les mods ?

Il y a quelques jours, certains joueurs de Final Fantasy XIV se sont réveillés avec une mauvaise surprise : leur plugin préféré venait d’être supprimé. En réponse, Naoki Yoshida, producteur et directeur du jeu, écrivait un communiqué pour expliquer la situation ainsi que son positionnement sur l’usage de mods.

Le début d’une chasse aux mods ?

Il y a bien des années, le directeur du MMORPG de Square Enix avait été clair : il ne comptait pas s’attaquer aux joueurs qui installent des mods, tant que ces derniers n’en faisaient pas la publicité. C’est toujours le cas. Naoki Yoshida ne compte ni ne souhaite mener l’enquête sur l’utilisation de mods, il ne cherche pas à installer de logiciel permettant de vérifier l’intégrité des fichiers de jeu. Depuis le début du modding sur Final Fantasy XIV, rien n’a changé.

Cependant, il a profité de ce communiqué pour souligner un point important : le modding ne doit ni « importuner les autres joueurs », ni « causer de dommages au jeu ou au service proposé », et c’est justement ce point qui a été matraqué tout le long du communiqué. Le modding doit, pour Square Enix, rester confidentiel et ne pas affecter l’expérience globale du jeu.

Yoshida a alors pris plusieurs exemples pour illustrer les différentes utilisations des mods. Lorsqu’un joueur installe un outil lui permettant d’équiper visuellement n’importe quel équipement, qu’il en fait une capture d’écran et qu’il l’envoie à ses amis, ce n’est pas grave ; les autres joueurs percevront toujours son personnage avec l’équipement de base, et l’utilisateur du mod sera le seul à profiter du visuel.

Un joueur qui va utiliser un plugin pour partager les données de ses mods avec d’autres utilisateurs, en demandant régulièrement aux autres joueurs d’installer le même plugin, et en faisant de la publicité pour un add-on qui permet d’afficher les tenues de la boutique en ligne, sera beaucoup plus problématique car il importunera les autres joueurs et impactera probablement négativement les recettes du jeu. Ce point-là est, toujours selon Yoshida, beaucoup plus problématique.

Enfin, si le producteur de Final Fantasy XIV, ne se positionne pas fondamentalement contre l’utilisation de mods pornographiques, il demande aux joueurs de ne pas diffuser les captures d’écran en résultant sur les réseaux sociaux, car elles pourraient pousser les autorités de différents pays à interdire le jeu sur leur territoire, comme nous l’avons vu récemment avant la suppression de nombreux jeux de la plateforme itch.io.

La fin d’une ère pour le modding

Si ce communiqué fait parler de lui, c’est parce qu’il n’est pas anodin. En effet, nous l’avions évoqué plus haut, mais Mare Synchronos, l’un des mods les plus populaires du jeu, a été supprimé il y a près de dix jours. Cet add-on, qui permettait aux joueurs d’échanger leurs données entre eux et d’afficher sur l’écran d’un joueur les mods utilisés par les autres utilisateurs du plugin en question, ainsi que son serveur discord ont fermé leurs portes.

Bien sûr, dans le contexte actuel de doute généralisé quant à la direction prise par les équipes de Naoki Yoshida, les utilisateurs du plugin se sont empressés de considérer que sa mort allait signer la fin de Final Fantasy XIV. Square Enix se serait tiré une balle dans le pied en tuant ce que certains considèrent comme leur seule raison de se connecter au jeu.

Si chacun est libre de jouer à n’importe quel jeu pour ses propres raisons, la décision de Square Enix n’en est pas moins légitime. Lorsque la règle tacite de l’utilisation de mods, à savoir de ne pas en parler et de le garder pour soi, est régulièrement brisée, jusqu’à arriver à un stade où des joueurs affichaient le nom du plugin dans leur profil en jeu, ou qu’ils s’empressaient à chaque contact avec un nouveau joueur de lui demander s’il l’avait installé, il ne faut pas s’attendre à ce que Naoki Yoshida laisse faire.

Le producteur et directeur du jeu a alors conclu son communiqué sur le modding par ces mots :

« Quitte à me répéter, je désire insister sur le fait que je n’émets aucun jugement à l’encontre des créateurs et utilisateurs de ces mods. Cependant, que ce soit délibéré ou involontaire, leurs actions ont des conséquences sur les autres joueurs, sur le jeu en lui-même et sur le maintien du service. Je voulais simplement illustrer ce propos par des exemples concrets. » – Naoki Yoshida

Il a également souhaité ajouter que lui et ses équipes s’engageaient à continuer de tolérer le modding tout en faisant de leur mieux pour améliorer le jeu. Lui-même étant un joueur PC depuis des années, il comprend parfaitement l’attrait que représente la conception de mods. Il se dit également déterminé à faire son possible pour ajouter certaines fonctionnalités d’add-ons que les joueurs jugent nécessaires au bon fonctionnement du jeu.

Pour savoir si la prochaine extension permettra au jeu de repartir sur des bonnes bases après un Dawntrail marqué à la fois par des polémiques et une vive critique de l’état du MMORPG de Square Enix, il faudra attendre la sortie de la 8.0 que Naoki Yoshida annonce à demi-mots pour peu de temps après le Fan Festival du Japon, prévu pour les 31 octobre et 1er novembre 2026.