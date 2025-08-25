World of Warcraft: Midnight – La refonte d’interface n’est pas si anodine

Clap de fin pour la Gamescom 2025. Comme d’habitude avec Blizzard, World of Warcraft: Midnight a dispensé ses informations au compte-goutte. On découvrait ainsi le jour J la cinématique mettant en scène les elfes de sang dans leur combat contre Xal’Atath afin de protéger le Puits de Soleil et quelques fonctionnalités qui viendront alimenter la sainte machine. C’est tout au long de l’évènement que les équipes passaient les unes après les autres pour évoquer tous ces nouveaux systèmes qui ne parleront qu’aux plus assidus.

Pas d’inquiétude, on n’abordera pas tous ces trucs compliqués de raids et de talents, d’équilibrage et d’esport (quoi que l’on aurait pu parler du grand chelem de Team Liquid sur la version actuelle du jeu) mais soyez tout de même préparés : il va y avoir des mots inconnus que l’on détaillera au fur et à mesure.

World of Warcraft: Midnight veut remplacer les adds-ons

En général, on fait des blagues sur l’interface d’un joueur de World of Warcraft: Midnight : y’en a partout, tout le temps. Quelque part, en tant que joueur, on comprend cette blague et on y participe largement de par l’installation d’add-ons (un tout petit logiciel tiers qu’on place dans les fichiers du jeu pour altérer une partie de ce dernier).

Parmis ces add-ons, il y en a plusieurs qui sont devenus indispensables : le « damage meter » qui récupère les informations pour compiler les dégâts dans un petit journal, le « boss mod » utilisant les données du jeu pour annoncer en avance les différents sorts du boss de raid en cours et deux autres catégories qu’on compilera en une seule, les « Weak Aura », qui, pour simplifier, permettent de customiser à peu près tout pour visuellement être informé d’une capacité de son personnage.

Maintenant, il faut savoir que la quasi totalité des joueurs s’équipent de ces petits ajouts, personne ne les considère comme de la triche. Certains ajouts de qualité de vie côté Blizzard vont même dans ce sens. Alors oui tout le monde en a, donc personne ne triche, c’est super, mais à force les boss finissent par être conçus autour de ces derniers… Et ça, ça pose problème sur pleins de niveaux, dont un qui nous intéresse particulièrement.

Retour sur le panel de la Gamescom 2025 et les fameuses informations dispensées au compte-goutte : parmi elles se trouvait une solution de remplacement native de tous ces systèmes, la promesse de rendre l’intégralité de ces add-ons complètement obsolète. Pour le joueur lambda qui avait la flemme c’est toujours ça de pris, une petite bonne nouvelle. Pour les joueurs chevronnés, c’est bien différent.

Monde de poche et console de sac à dos

Car tout ce qui concerne World of Warcraft: Midnight se passe sur un flux estampillé Xbox. Ce qui semble se profiler à l’horizon d’une refonte complète du jeu n’est pas un bête changement de qualité de vie attribué à des joueurs adorés, ni une façon de totalement détruire ce qui est aujourd’hui devenu une norme. Non, c’est plutôt un premier pas vers le passage à la console et même plus précisément au ROG Xbox Ally.

Pour appuyer cette direction probable, n’oublions pas que Final Fantasy XIV propose déjà une jouabilité à la manette avec un système pensé pour, mais également l’interdiction formelle des add-ons par les équipes de Square Enix. On ajoute à cela Console Port (encore un add-on, dis donc…) qui permettait aux plus téméraires de jouer à World of Warcraft sur leur console portable préférée et on obtient déjà un ensemble assez sympathique d’arguments.

Tout ça devient encore plus clair quand on y ajoute la sortie de la Rog Xbox Ally avec un Battle.net natif. En effet, ce serait mettre World of Warcraft: Midnight en position difficile que de le rendre disponible aux futurs acheteurs de la console sans la possibilité d’installer ces fameux logiciels aujourd’hui presque nécessaires.

On tire peut-être des plans sur la comète et il en faudra un peu plus pour déloger les plus accrochés à leur bon vieux clavier souris, mais ça fait maintenant plus de vingt ans que ces petits logiciels existent et qu’il était possible de les remplacer ou de les éradiquer… L’influence du mastodonte séculaire de Blizzard pourrait-elle forger un nouveau futur du MMORPG et réussir à faire adopter le genre à des joueurs qui ne possèdent pas le bon hardware ? C’est une question qui mérite de se poser puisque manifestement FFXIV avait presque réussi.