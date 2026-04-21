Pour valider sa période de sortie, Aion 2 déploie ses ailes en vidéo

Vingt ans après l’atterrissage d’Atreia sur nos écrans, la nostalgie s’apprête à redoubler d’ambition. NC America vient de confirmer la sortie mondiale d’AION 2 pour la fin de l’année 2026. Entre promesses de gigantisme et zones d’ombre persistantes, le successeur du MMORPG culte de NCSoft prépare son arrivée sur Steam et PURPLE. Voici le décryptage d’une annonce qui soulève autant d’espoir que d’inquiétudes.

Le cœur de l’annonce repose sur une démesure technique assumée : NC America promet un univers 36 fois plus vaste que celui du premier opus. Au-delà de l’étendue horizontale, c’est la verticalité qui est ici à l’honneur. Le vol, pilier historique et ADN de la licence, revient au centre de l’expérience, promettant des joutes aériennes en PvE comme en PvP, complétées par une exploration sous-marine inédite.

Côté gameplay, le système de combat tente un grand écart périlleux : conserver le tab-targeting classique tout en injectant une dose de dynamisme basée sur le timing et le positionnement. Si les huit classes annoncées visent à rassurer les puristes, les premières vidéos de gameplay laissent une impression de brouillon. On ne peut s’empêcher de dresser un parallèle avec Wildstar : un titre à la vision similaire et à l’exécution brillante qui s’est pourtant effondré. AION 2 saura-t-il transformer l’essai là où d’autres ont échoué ?

L’ombre de la monétisation à la coréenne

Si l’annonce brille par ses chiffres et ses visuels flatteurs, elle reste d’un mutisme inquiétant sur un point crucial : la monétisation. Historiquement, les licences de NCSoft ont souvent basculé vers des modèles Pay-to-Win ou des abonnements hybrides contestés, héritage direct du marché sud-coréen.

Bien que le jeu soit listé sur Steam, la plateforme de prédilection de l’Occident, une crainte majeure persiste : celle de découvrir un simple portage mobile déguisé. Les joueurs redoutent l’intégration de mécaniques de Gacha ou de micro-transactions agressives qui viendraient entacher la progression. NC America promet une communication active dès le mois de mai, une étape indispensable pour rassurer une communauté qui n’a pas envie de voir son aventure freinée par l’épaisseur de son portefeuille.

L’annonce mentionne une sortie simultanée sur PURPLE, la plateforme propriétaire de NCSoft. Cette intégration est loin d’être anodine. Si cet outil permet le cross-play et le streaming mobile, il sert également de hub social et de verrou de sécurité. En imposant PURPLE aux côtés de Steam, NCSoft s’assure un contrôle direct sur son infrastructure et sa communauté, tout en facilitant une éventuelle transition vers d’autres supports mobiles à l’avenir.

AION 2 a techniquement les cartes en main pour reprendre son trône céleste. Mais dans un marché du MMO de plus en plus exigeant, la taille de la carte ne suffira pas. C’est la transparence sur son économie et la réelle profondeur de son système de combat qui détermineront si nous tenons là un véritable héritier ou une énième déception dorée.