Final Fantasy XIV sortira sur Switch 2 dès cet été !

C’était une annonce qui circulait depuis un moment, elle est désormais actée : Final Fantasy XIV arrivera sur Nintendo Switch 2 en août 2026. Présentée lors du Fan Festival d’Anaheim, cette version marque surtout une première pour le MMO de Square Enix, qui n’avait encore jamais posé ses valises sur une console Nintendo.

Sur le fond, il ne faut pas s’attendre à une adaptation particulière : il s’agit du jeu complet, avec le contenu actuel et les extensions déjà disponibles. La progression est entièrement partagée grâce au cross-play et à la cross-progression, ce qui permet de retrouver ses personnages et son avancée quel que soit le support utilisé.

Une version fidèle, pensée pour s’intégrer

Cette arrivée sur Switch 2 s’inscrit dans une logique assez claire : élargir encore l’accès à un jeu déjà bien installé. Après le PC, les consoles PlayStation et Xbox, la machine de Nintendo vient compléter la liste, sans modifier l’équilibre global.

Quelques précisions viennent toutefois encadrer ce lancement. Une phase d’accès anticipé gratuite d’environ un mois est prévue avant la sortie officielle, histoire de tester l’infrastructure et d’absorber progressivement les nouveaux joueurs. Autre point important : contrairement à beaucoup de jeux en ligne sur console Nintendo, aucun abonnement Nintendo Switch Online ne sera requis pour jouer.

Le jeu restera en revanche entièrement connecté, avec tout ce que cela implique en termes de contraintes, notamment en termes de mobilité. Côté contenu, Square Enix a déjà confirmé que le suivi serait identique aux autres plateformes, avec notamment l’extension Evercold attendue en janvier 2027.

Présentée brièvement lors du même événement, cette nouvelle extension s’est dévoilée à travers un premier trailer mettant en avant des environnements enneigés, une ambiance plus austère et des enjeux visiblement centrés sur une région encore inexplorée. La vidéo suggère également l’arrivée de nouveaux ennemis et d’un arc narratif inédit, dans la continuité des extensions précédentes.

Un modèle économique qui risque de faire débat

Là où cette version Switch 2 se distingue vraiment, c’est sur la question de l’abonnement. Contrairement au fonctionnement habituel de Final Fantasy XIV, il faudra ici souscrire à une offre spécifique pour jouer sur la console.

Concrètement, un joueur déjà abonné sur PC, PlayStation ou Xbox devra payer un second abonnement s’il souhaite accéder au jeu sur Switch 2. Ses personnages et sa progression restent bien accessibles, mais l’accès lui-même est dissocié. Une réduction d’environ 50% est évoquée pour les joueurs existants, sans que cela ne change réellement le principe.

Pour les nouveaux joueurs qui ne comptent jouer que sur Switch 2, la situation reste plus simple : un seul abonnement suffit. Mais pour ceux qui avaient l’habitude de naviguer librement entre plateformes, ce changement casse une certaine flexibilité qui faisait partie de l’ADN du jeu.

Ce choix, lié en partie aux contraintes de l’écosystème Nintendo, devient forcément le point central de cette annonce. Car au-delà du contenu, déjà bien connu et largement éprouvé, c’est bien la manière d’y accéder qui risque de peser dans la balance.

Reste que l’arrivée de Final Fantasy XIV sur Switch 2 ouvre la porte à un nouveau public, tout en offrant une option supplémentaire aux joueurs existants. Une extension naturelle pour le jeu… à condition d’accepter ses nouvelles règles d’entrée.