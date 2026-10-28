Fin du support physique sur PS6 – Et si l’on avait mal compris ?

Et si Sony avait un incroyable coup de com’ dans sa manche ? Et si la fin de la production de Blu-ray pour les PS6 ne signifiait pas vraiment la fin du jeu physique ?

On se pose ces questions alors même que Sony entérine encore un peu plus la fin du Blu-ray en stoppant la production de platines Blu-ray de salon. Le japonais se détache donc complètement de toute activité en rapport avec le format optique. Néanmoins, de nouvelles rumeurs apparaissent et laissent entrevoir quelques options pour l’édition physique de jeux vidéo.

En effet, on peut lire ici ou là que Sony envisagerait de proposer les jeux PS6, mais aussi pour la future console portable régulièrement évoquée sous le nom de PSP3, au format cartouche. Comme sur Switch, donc. L’abandon du Blu-ray, et son remplacement par des sortes de cartes-mémoire aurait donc ici comme intérêt principal de pouvoir utiliser le même support physique sur les consoles de salon et sur les consoles portables.

Aucune information officielle ne va encore dans ce sens, ni même aucune fuite ; ce sont des hypothèses que l’on peut essentiellement trouver sur des pages web orientées « tech » et qu’il faut donc lire comme des rumeurs. Néanmoins, on se souvient que la PS Vita fonctionnait bien avec des cartouches propriétaires, ce ne serait donc pas une première, et certains se souviennent peut-être d’une mystérieuse « Cartouche PlayStation » pour laquelle un brevet avait été déposé en 2019, sans que l’on ne sache jamais à quoi elle était destinée…

L’avantage du coût de la mémoire flash face à la production de Blu-ray aurait pu aussi être un élément qui aurait fait penché la balance… jusqu’à une certaine capacité. Et c’est là que l’hypothèse d’une cartouche PS6 trouve ses limites.

Le retour du débat sur les Game Key Cards

Car avec des jeux qui dépassent allègrement les 100 go, l’argument économique s’effondre, puisqu’on arriverait à des capacités coutant plus cher à produire que les Blu-ray. La solution serait d’opter, comme pour de nombreux jeux Switch, pour des cartes qui ne contiendraient qu’une partie du jeu, voire qui ne seraient que des clé de téléchargement. Et cette fois, c’est l’argument du média physique comme solution de conservation qui s’effondre, puisque les cartouches deviendraient inutilisables à l’arrêt des serveurs, au même titre qu’un jeu dématérialisé.

Cependant, on pourrait continuer à prêter, échanger ou revendre ses jeux, et les éditeurs spécialisés, à l’image de Limited Run Games, pourraient continuer à commercialiser des versions en boîte collector de jeux indépendants (en général bien moins lourds que les AAA des gros studios). Une solution imparfaite, mais certainement moins radicale que la disparition pure et simple de support physique.

On n’y croit pas encore tout à fait, mais si cette rumeur venait à se confirmer, Sony, qui passe par une période d’intense bad buzz, bénéficierait d’un immense coup de com’ en forme de « ouf » de soulagement pour de nombreux acteurs et joueurs attachés au format physique. Une magnifique cascade lors de laquelle le constructeur aurait sacrifié une partie de son image de marque en période plutôt creuse, pour se présenter en sauveur à un moment où démarrerait la promo pour les nouvelles machines, PS6 et probable console portable.