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Fin du support physique sur PS6 – Et si l’on avait mal compris ?

Et si l'arrêt du blu-ray ne signifiait pas l'arrêt du support physique sur PS6 ?
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40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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