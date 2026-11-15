Xbox fête ses 25 ans d’existence entre nostalgie, projets et licenciements

Cette semaine, Xbox souffle ses 25 bougies. Pour l’occasion, la marque au X emblématique jette un regard attendri sur ses débuts, histoire de rappeler quelques bons souvenirs à ceux qui l’accompagnent depuis ses premières années. Entre le retour de plusieurs jeux classiques sur PC et l’annonce officielle du développement de Wolfenstein 3, Xbox fête ses 25 ans entre souvenirs d’hier et promesses vers l’avenir. Pourtant, derrière ces annonces, les dernières actualités peuvent venir ternir le tableau idyllique vernis et rappeler que le chemin qui l’attend risque d’être laborieux.

Une célébration des 25 ans de Xbox

Le 15 novembre 2001, Microsoft faisait son entrée sur le marché du jeu vidéo avec la tout première console Xbox. Quoi de mieux que des retrouvailles avec quelques-uns des classiques qui ont pu nous marquer à cette douce époque pour raviver les souvenirs ? À cet effet, c’est bien 21 jeux de la première console (pour un catalogue total de 25) qui débarquent sur PC et y deviennent accessible grâce au programme de rétrocompatibilité. À l’honneur on retrouve quelques grands noms de l’époque, parmi lesquels Star Wars KOTOR du récemment défunt Bioware, Timesplitters 2 ou encore The Elder Scrolls: Morrowind.

Il ne s’agit évidemment pas de la première apparition de ces jeux sur ordinateurs mais plutôt de leur intégration à l’écosystème Xbox, où ils seront directement accessibles depuis l’application sur PC, tout en bénéficiant de quelques fonctionnalités supplémentaires. Tous les titres sont compatibles avec le clavier et la souris et certains d’entre eux bénéficieront pour la première fois de succès. Une initiative qui ne révolutionne donc pas l’accessibilité de ces titres mais reste bienvenue pour les amateurs de rétrocompatibilité à l’heure où la préservation des jeux vidéo devient une problématique de plus en plus préoccupante.

Après un regard vers les débuts de la marque, c’est vers l’avenir qu’Xbox se tourne avec l’annonce du développement de Wolfenstein 3 par MachineGames, une licence particulièrement appréciée des amateurs de FPS. Le studio suédois, qui s’était récemment consacré à Indiana Jones, retourne aux sources neuf ans après la sortie de l’excellent Wolfenstein 2: The New Colossus. Brian Bloom et Debra Wilson, interprètes respectifs de BJ Blazkowicz et Grace Walker, seront de retour.

L’annonce s’accompagne également d’un aperçu d’une page de scénario, de quoi titiller notre curiosité et nous donner notre premier indice sur le jeu: Nazitraz. Cependant l’attente risque d’être longue, pour l’heure les informations concernant la sortie restent maigres, et il pourrait bien s’écouler encore quelques années avant de pouvoir tabasser du nazi.

Difficile de s’en rejouir

Il est toutefois difficile de se réjouir pleinement et de fêter les 25 ans de la marque sans évoquer ses difficultés. Derrière les annonces prometteuses et le regard porté vers l’avenir par sa dirigeante Asha Sharma, Xbox continue de subir les frais d’une restructuration conséquente. Entre évincements de postes et réorganisation de ses studios, l’épée de Damoclès continue de planer au dessus du studio français Arkane Lyon, réputé pour ses jeux Dishonored et Deathloop.

En effet, ce dernier se retrouve dans une situation délicate depuis qu’Xbox annonce vouloir s’en séparer. Plusieurs entreprises se sont manifestés pour une éventuelle acquisition, dont Ubisoft, et l’échéance initialement fixée pour ce 13 novembre s’est vu repoussé d’un mois. Une situation bienvenue mais qui ne facilite pas la tâche pour les équipes, en l’absence d’un repreneur, une fermeture définitive serait envisagée. L’espoir persiste pour l’instant.

Le cas d’Arkane est malheureusement loin d’être isolé. Depuis le début de l’été, Xbox s’est notamment séparé de Double Fine et Compulsion Games, désormais redevenus indépendants. Undead Labs, développeur de State of Decay a trouvé un nouvel éditeur pour le troisième opus de sa licence mais Ninja Theory (hellblade) n’a pas été connue la même issue. Après l’échec de deux négociations, le studio derrière Hellblade fait face à une fermeture définitive. C’est donc une situation difficile qui contraste avec l’anniversaire de Xbox, qui a beau prôner l’importance de ses licences et de son patrimoine, encore faudrait t-il que les équipes qui en sont responsables puissent continuer à les développer.

Quel avenir pour Xbox ?

Après avoir soufflé ses 25 bougies, reste à savoir ce qu’il adviendra de Xbox pour les 25 suivantes. La place que le fabricant de consoles a longtemps occupé au sein de l’industrie semble lui échapper au fil des années. Entre une stratégie multiplateforme, des restructurations à répétition et une place décroissante face à ses concurrents, la marque continue de devoir convaincre les joueurs.

Sa stratégie concernant les exclusivités tend à évoluer face à ces tensions, après plusieurs années à privilégier une approche multiplateforme, Xbox semble vouloir redonner du poids à son catalogue. Gears of War: E-Day a marqué ce retour aux exclusivités consoles et Clockwork Revolution suivra également cette ligne éditoriale l’année prochaine. Si cette trame se poursuit, le prochain RPG de Bethesda pourrait constituer un argument de taille pour convaincre les joueurs de s’orienter vers les prochaines machines Xbox. Rien n’est encore acté à ce jour, mais une exclusivité de The Elder Scrolls: Sentinel, la suite de Skyrim réclamée par les fans depuis désormais 15 ans, saurait certainement attirer du monde malgré le déclin de la marque.

Autre grand rendez-vous à l’horizon, la prochaine génération de consoles connue sous le nom de projet Helix, ambitionne de réunir les univers de consoles de salon et du PC au sein d’un même écosystème. Un projet particulièrement ambitieux qui pourrait révolutionner la conception même d’une console Xbox.

Après 25 ans d’existence Xbox a encore de belles histoires a raconter, on espère que la bonne volonté d’Asha Sharma accompagnée d’une communication moins nébuleuse et d’une vraie attention portée vers les joueurs mais aussi les équipes, saura redresser la barre pour l’avenir.