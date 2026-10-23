Un coup de pouce pour les consoles Xbox avec le FSR 4.1 d’AMD

Suite à l’annonce du PSSR de Sony, c’est au tour de Microsoft et AMD de sortir l’artillerie lourde. Annoncé ce 20 octobre dans une vidéo publiée par AMD, le FSR 4.1 débarque prochainement sur les consoles de salon de Microsoft mais aussi sur les consoles portables ROG Ally. L’intérêt de cette technologie ? Obtenir une image plus nette tout en limitant le coût du rendu sur le matériel. Une bonne nouvelle en perspective pour la famille de consoles Xbox.

On ne va pas se mentir, c’est la Series S qui pourra profiter pleinement de cette technologie. Avec une puissance moindre comparée à sa grande sœur, la console est connue pour avoir posé quelques casse-têtes aux développeurs, notamment lorsqu’il s’agit de faire tourner les mêmes jeux sans sacrifier de fonctionnalité. On se souvient notamment de Baldur’s Gate 3, dont la sortie avait été retardée face aux difficultés à intégrer son mode coopératif en écran partagé sur Series S.

Pour rappel, le principe du FSR est plutôt simple : le jeu est calculé dans une résolution inférieure avant d’être reconstruit par un algorithme dans le but d’afficher une image avec une meilleure qualité. Depuis le FSR4, AMD s’appuie sur le machine learning et l’IA pour améliorer cette reconstruction. Avec la version 4.1 on peut donc s’attendre à un avancée qualitative par rapport à la 3.1 disponible sur les consoles Microsoft.

Sur le papier, c’est donc une vraie raison de se réjouir. En réduisant le coût du rendu, le FSR permettra de libérer de précieuses ressources qui permettront d’améliorer la qualité visuelle ou la fluidité des jeux. Attention tout de même à ne pas s’emballer, aucun chiffre précis n’a été communiqué, ni d’images de comparaison diffusées. Il faudra attendre les premières intégrations de cette technologie pour en observer les résultats. AMD et Microsoft ne communiquent pas encore de date officielle pour les consoles de salon.

En revanche, bonne nouvelle pour les consoles portables qui n’auront pas à attendre pour expérimenter avec le bijou d’AMD. Il sera disponible en preview dès aujourd’hui via Armory Crate pour les ROG Ally X et X20! La cerise sur le gâteau ? Plus de 400 jeux existants qui bénéficient déjà du FSR 3.1 pourront profiter du FSR 4.1. L’occasion de relancer Cyberpunk 2077, juste à temps pour sa nouvelle mise à jour. Évidemment c’est une version de test, gare aux quelques bugs ou crash qui pourraient être de la partie.

Cette annonce ne concerne pas seulement les consoles de cette génération, Microsoft et AMD poursuivent leur collaboration autour du projet Helix (nom de code de la prochaine génération de consoles Xbox). Celle-ci pourra s’appuyer sur le FSR Diamond, la prochaine évolution de cette technologie dont les détails restent encore flous. Au vu du prix auquel la prochaine génération de consoles pourrait se négocier, un petit coup de boost sur la génération actuelle n’est pas de refus.