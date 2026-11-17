Ce mardi 17 novembre, les abonnés du PS Plus Extra et Premium peuvent découvrir de nouveaux jeux dans leur catalogue. Parmi eux, des titres qui n’ont pas laissé indifférents les joueurs et les critiques à leur sortie. Malheureusement, le timing est mauvais : dans un monde où les yeux sont tournés vers le messie (le grand GTA VI), il y a effectivement un risque qu’ils passent inaperçus.

Novembre pour tous les goûts

Pourtant, en termes d’ambitions démesurées, la première grosse pièce de ce mois n’en manque certainement pas. Seulement, pour pouvoir pleinement la goûter, il ne faut surtout pas porter quelques réticences envers son créateur, Hideo Kojima. Car ce jeu n’est nul autre que Death Stranding 2: On The Beach. Une œuvre qui, par ailleurs, peut sembler difficile d’accès dans la mesure où il s’agit d’une suite directe au premier volet. Mais pas d’inquiétude, le Death Stranding de 2019 est déjà sur le PS Plus, et ce depuis un certain temps.

Outre cette grosse entrée, il y a d’autres aventures diverses et exaltantes à vivre. Les amateurs de JRPG auront, par exemple, le plaisir de s’essayer à Dragon Quest III HD-2D Remake. Une réinterprétation qui bénéficie du savoir-faire de la Team Asano, à l’origine des Octopath Traveler, mais aussi du récent Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un Zelda-like d’ailleurs assez apprécié par la critique.

À cela s’ajoute également une autre licence culte avec Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Un Spin-off à travers lequel le joueur est invité au côté du déjanté Majima à expérimenter le quotidien d’un capitaine pirate. Quant au reste des nouveautés, on remarque notamment la présence du jeu de survie Atomfall, du FPS indépendant Trepang 2 ou encore de Soul Reaver 2 pour les classiques prévus dans le cadre du bouquet Premium… Mais voici la liste pour plus d’exhaustivité :

PS Plus Extra

Atomfall | PS5, PS4

Cricket 26 The Official Game of the Ashes | PS5, PS4

Death Stranding 2: On the Beach | PS5

Dragon Quest III HD-2D Remake | PS5

Hell Let Loose | PS5

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | PS5, PS4

MotoGP 26 | PS5

Trepang2 | PS5

PS Plus Premium

Freedom Wars Remastered | PS5, PS4

Soul Reaver 2 | PS5, PS4

Pour conclure, un petit mot pour évoquer les départs du mois prochain que sont Granblue Fantasy: Relink, Somerville et Fade to Silence. Vous avez ainsi jusqu’au 15 décembre pour pouvoir y jouer.