The Adventures of Elliot – Quand la HD-2D passe à l’action

Alors que tous les yeux sont rivés sur le (pas si) nouvel opus de la saga Octopath Traveler, Tomoya Asano, le créateur de la série, a annoncé travailler sur un autre jeu. À défaut d’être un RPG au tour par tour, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sera un action RPG dans lequel le joueur contrôlera Elliot ainsi que Faie, la fée qui l’accompagne.

La nouvelle révolution de Team Asano ?

Tomoya Asano peut être considéré comme l’une des pierres angulaires de Square Enix. Entre Bravely Default et Octopath Traveler, ses équipes ont su apporter un vent de fraîcheur dans le genre du J-RPG au tour par tour, à tel point que l’esthétique HD-2D est devenue l’une des marques de fabrique de l’éditeur japonais, que ce soit dans les remakes des premiers Dragon Quest ou dans le très bon Triangle Strategy.

Cette fois-ci, après s’être attaqué au genre du tactical RPG dans le susnommé Triangle Strategy, Asano appliquera l’esthétique HD-2D au genre de l’action RPG dans The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Square Enix promet d’ailleurs un monde varié à explorer : Elliot pourra y affronter des hordes d’ennemis menaçant le monde de Philabieldia.

Accompagné de la fée Faie, Elliot pourra manier plusieurs armes différentes, ce qui devrait offrir un gameplay varié. Si l’on couple cela avec les capacités propres à Faie ainsi qu’à la possibilité de customiser les armes du protagoniste afin d’augmenter leurs statistiques ou de débloquer de nouvelles utilisations, ce nouveau soft promet effectivement d’être riche.

Les limites de l’esthétique HD-2D ?

La première chose que l’on remarque dans la bande-annonce de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, c’est la qualité graphique. Nous sommes face à un jeu dans la plus pure tradition de la série HD-2D, et pourtant c’est justement ce point qui pourrait poser problème dans le cadre d’un ARPG. Bien sûr, nous ne remettons pas en cause l’esthétique HD-2D ; elle est magnifique et a toujours été un véritable succès, que cela soit dans un Dragon Quest, dans Octopath Traveler ou dans Triangle Strategy.

Cependant, ce type de visuel est-il vraiment adapté à un gameplay plus nerveux que le tour par tour ? Dans un JRPG plus traditionnel, on peut se permettre de proposer des paysages à couper le souffle ou de sublimes effets visuels pendant les combats, mais lorsque l’on se trouve dans un ARPG, il faut pouvoir réussir à lire les mouvements et les mécaniques des ennemis. Des effets visuels trop prononcés pourraient déconcentrer le joueur.

C’est d’ailleurs probablement pour cette raison qu’une démo est dès à présent disponible sur Nintendo Switch 2 et qu’une enquête est également menée afin de recueillir les retours des joueurs. Après tout, ce serait dommage que l’esthétique prenne le pas sur le jeu en lui-même. Il s’agit, rappelons-le, du premier action RPG de la série HD-2D.

« Nous avons commencé par un RPG classique avec Octopath Traveler et puis nous avons conçu un jeu de stratégie avec Triangle Strategy. Quand nous réfléchissions à notre prochain jeu, nous nous sommes dit que relever le défi de l’action RPG pourrait être une bonne direction. » – Tomoya Asano, Square Enix Games, juillet 2025.

Il ne nous reste plus qu’à tester la démo de ce nouveau jeu de Tomoya Asano et d’attendre patiemment les prochaines informations. Prévu pour 2026, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales devrait être disponible sur PS5, Xbox Series X|S, Microsoft Store, Steam et Nintendo Switch 2.