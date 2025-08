Octopath Traveler 0 – La solution de facilité ?

Il y a deux ans sortait l’excellent Octopath Traveler II, et si de nombreux fans s’attendaient à devoir patienter davantage avant que Team Asano ne leur propose un nouvel opus, Square Enix en a surpris plus d’un avec l’annonce d’Octopath Traveler 0 dont la sortie est fixée au 4 décembre 2025. Comment expliquer une sortie aussi rapprochée à la fois du précédent opus de la saga, mais aussi de The Adventures of Elliot, autre jeu fraîchement annoncé par Team Asano ?

Un vent de fraîcheur pour la licence ?

Dernière annonce du Nintendo Direct: Partner Showcase, Octopath Traveler 0 a su se démarquer du lot. Alors certes, il s’agit encore d’un RPG HD-2D comme Square Enix sait très bien les faire, mais ce nouveau titre promet de renouveler un peu la formule en offrant au joueur la possibilité de créer son propre avatar et de le customiser à souhait.

De plus, si le système de combat des deux premiers opus permettait au joueur de combattre avec quatre des huit personnages jouables, ce nouveau jeu permettra au joueur de contrôler huit personnages en même temps, parmi une palette de trentaine héros. Nous devrons attendre la sortie du jeu pour juger de la pertinence d’un tel choix, d’autant que tout l’intérêt de la formule d’Octopath Traveler reposait sur le fait de pouvoir jouer huit personnages différents, et de voir leurs intrigues s’entrecroiser au fil de l’histoire.

Autre nouveauté : le joueur devra participer à la reconstruction d’un village en utilisant les ressources récupérées lors de l’épopée. Cependant, cette nouveauté n’en est pas vraiment une car, même si cette nouvelle mouture est bien plus développée que la précédente, Bravely Default nous demandait déjà de participer à la reconstruction de Norende afin d’obtenir des bonus.

Alors la véritable nouveauté de ce titre serait la possibilité de jouer huit personnages lors des combats, au lieu de quatre comme dans les opus précédents ? Eh bien non, pas tout à fait. Cette fonctionnalité était déjà présente dans Octopath Traveler: Champions of the Continent, le jeu mobile qui servait de préquel à la saga.

Octopath Traveler 0 effort ?

On touche ici le point le plus crispant de cette annonce. Certes, ce nouveau jeu est bien parti pour être un RPG titanesque avec plus de 30 personnages jouables, chacun ayant sa propre histoire, mais on ne peut pas écarter le fait qu’il s’agit d’une simple adaptation d’un jeu mobile. Square Enix est pourtant formel : si Octopath Traveler 0 est effectivement inspiré par le jeu mobile Champions of the Continent, que ce soit au niveau de l’intrigue ou en terme de gameplay, le jeu a été pensé avant tout comme un RPG traditionnel, épuré de toute mécanique de propre aux jeux mobiles.

L’éditeur promet également un script enrichi, incluant des éléments narratifs inédits et un doublage intégral pour ce jeu qui promet de reprendre l’intrigue du jeu mobile et d’en faire une toute nouvelle histoire. De fait, il apparaît comme une évolution des idées de Champions of the Continent, plutôt que comme un simple portage. Pourtant, nous n’arrivons pas à mettre à distance la peur de voir arriver un jeu conçu au rabais. Après tout, contrairement aux deux autres jeux de la série, cet Octopath Traveler 0 ne sera pas traduit en français. Nous devrons donc nous contenter de l’anglais, un détail qui en dit déjà long.

Si l’on peut saluer l’initiative de Square Enix, celle d’adapter un jeu mobile en jeu plus classique, on ne peut pas s’empêcher de critiquer le choix des langues. Proposer un RPG de Square Enix en 2025 en ne le traduisant qu’en anglais, c’est dommageable. Et c’est d’autant plus rageant que le jeu est annoncé au prix de 49.99€ sur PC, 59.99€ sur consoles, et 229.99€ pour son édition collector.

Annoncé sur Switch, Switch 2, PS5, PS4, Xbox Series et PC (via Steam), on espère que ce jeu sera le premier d’une longue lignée de jeux mobiles adaptés en jeux vidéo plus traditionnels par Square Enix. Si ce nouvel Octopath Traveler est un succès, peut-être que le regretté NieR Reincarnation trouvera un moyen de se réincarner à son tour…