Kadokawa récupère le studio derrière Octopath Traveler

Il s’agit peut-être d’un nom qui parlera plus aux amateurs de manga et d’animation japonaise : le conglomérat Kadokawa vient de mettre la main sur le studio Acquire, connu pour la série des Octopath Traveler. Kadokawa, présent à la fois dans le milieu du livre et de la vidéo est l’une des maisons d’édition ayant appliqué au mieux le modèle du media mix, qui consiste à décliner ses licences dans le plus de formes différentes. Nul doute que le rachat d’Acquire aille dans ce sens.

Le géant Kadokawa, bien qu’il se fasse discret, n’est pas non plus un étranger au milieu du jeu vidéo : il possède certains studios connus, tels que Fromsoftware (Elden Ring) ou Spike Chunsoft (Pokémon Donjon Mystère), ainsi que le magazine Famitsu. Acquire rejoint donc cette petite liste avec un but clair pour le conglomérat, tel qu’exprimé dans le bilan financier où l’annonce a été faite :

Nous espérions générer des synergies avec nos filiales existantes dans le domaine des jeux, renforcer nos capacités de planification de développement à l’échelle du groupe et améliorer notre gamme de jeux pour console.

En observant Fromsoftware et Spike Chunsoft, il est possible de voir deux logiques très différentes. Fromsoftware, acquis en 2014, garde une identité très forte, sans que Kadokawa ne force le studio dans une logique cross média. Bien qu’ayant fait quelques adaptations de Gundam par le passé, le studio n’était pas connu pour son travail d’adaptation, il ne l’est pas non plus après.

Spike Chunsoft s’est rapidement retrouvé comme le simple exécutant de Kadokawa : bien que certains titres sortent du lot, son palmarès est surtout composé d’adaptations tirées de mangas ou de séries d’animation connues. Cela ne veut pas dire que le studio fait des mauvais jeux, par exemple, Pokémon Donjon Mystère est une licence très appréciée, mais le studio est très caméléon.

Cela s’explique par la manière dont les studios se sont développés avant d’arriver dans les mains de Kadokawa. Lorsque le conglomérat acquiert Fromsoftware, le studio est déjà en possession de licences puissantes, comme Armored Core, et est en train d’en faire naitre une nouvelle avec Dark Souls. Ironiquement, plus que le rachat, c’est probablement l’arrivée à la tête du studio d’hidetaka Miyazaki qui fera plus pour l’image du studio que le rachat.

Spike Chunsoft, quant à lui, est le résultat d’une fusion entre deux studios eux-mêmes coutumiers des adaptations, Spike et Chunsoft, déjà entre les mains de Dwango, qui fusionne avec Kadokawa en 2014.

Pour ce qui est d’Acquire, rien n’est certain. S’il est possible qu’il faille dire au revoir à Octopath Traveler pour le studio, peut-être verrons nous le retour de deux licences détenues par Kadokawa, Tenchu et Way of the Samurai. Ces deux licences étaient d’abord développées par Acquire aux origines du studio à la fin des années 1990 avant d’être progressivement prises par Spike et Fromsoftware.

C’est là que l’on peut comprendre l’annonce de Kadokawa, il est évident que créer une synergie entre les trois studios est possible, puisque Acquire a déjà travaillé avec tous les studios de la maison d’édition. Le choix de Kadokawa est cohérent, à voir si la maison d’édition fera les bons choix lorsqu’il sera question de décider du prochain projet du studio.