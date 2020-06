Ninja Simulator – Enfin un vrai successeur à Tenchu ?

On l’attend depuis un moment : le dernier “vrai” jeu de ninja date de 2012, et ne reste que partiellement satisfaisant malgré toutes ses qualités, puisqu’en 2D ; c’était Mark of the Ninja. Shadow Tactics (2016) peut être aussi considéré comme un “vrai” jeu de ninja, mais se positionnait dans le genre un peu niche du tactical (du tactical difficile, qui plus est…).

De Sekiro à Ghost of Tsushima, en passant par les deux épisodes de Nioh, les jeux qui se rapprochent le plus de jeux de ninja par leur contexte basent leur gameplay sur des combats frontaux, et pas du tout sur la discrétion, voire l’invisibilité légendaire de ces mercenaires de l’ombre. Finalement, l’un des rare véritable jeu de ninja auquel on a pu jouer depuis Tenchu, c’est peut être Splinter Cell !

Mais la malédiction du jeu de ninja qui n’en n’était pas un devrait rapidement arriver à son terme grâce à Ninja Simulator. Un jeu qui nous promet infiltration, espionnage, et assassinat. La vraie vie du ninja, quoi…

Aucune fenêtre de sortie n’a encore été communiquée par RockGame, qui développe le jeu. Si le nom du studio n’est pas franchement familier, son éditeur, lui, est un peu plus connu, et ce n’est pas une très bonne nouvelle. Il s’agit en effet de PlayWay, à qui l’on doit déjà toute une série de Simulator pas toujours très brillants : les différents Car Mechanic Simulator, Cooking Simulator, Thief Simulator, ou encore Drug Dealer Simulator.

On se rassure néanmoins en découvrant qu’il faudra un PC plutôt costaud pour faire tourner le jeu, ce qu’on peut interpréter comme une certaine ambition que nourrissent les développeurs pour leur Ninja Simulator. Une sortie console n’est pas encore au programme.

La bande annonce qui vient de paraître nous offre tout ce qu’on attend d’un jeu de ce type, sans pour autant nous surprendre. On garde donc un œil sur Ninja Simulator, tout en restant prudent quant à nos espoirs de tenir enfin LE jeu de ninja…