Armored Core VI – Son producteur parle du gameplay, de la difficulté, et du rôle de Miyazaki

Si le nom de FromSoftware est aujourd’hui étroitement lié à la saga des DarkSouls et des jeux qui en découlent (au moins par le gameplay et la narration environnementale), comme Sekiro et bien évidemment Elden Ring, il ne faut pas oublier les racines du studio, puisque dès 1997, FromSoftware sortait le premier jeu d’une série qui a aujourd’hui 25 ans : Armored Core.

Loin des univers de dark fantasy désormais signature du studio, Armored Core a pour univers la science-fiction, et on y joue des combats de mechas entièrement customisables, un peu comme dans les jeux Gundam, mais avec des machines dont le design sera bien plus industriel. Un élément de gameplay que Yasonuri Ogura, producteur du prochain Armored Core VI, met au cœur de l’expérience :

“L’élément caractéristique de la série reste cette façon de vous permettre d’arranger les pièces comme bon vous semble pour créer votre propre mecha “custom”, qui vous utiliserez ensuite en jeu. Les joueurs peuvent utiliser différents corps, têtes, et armes, les combiner en totale liberté pour créer un mecha qui n’appartient qu’à eux, avec lequel ils complèteront les différentes missions. C’est le cœur de la série. (…) La customisation peut se révéler très profonde, et complexe, mais c’est aussi l’une des parties les plus satisfaisante des jeux. Les essais infructueux jouent un rôle importants dans le processus de création du mecha idéal, aussi bien quant à son design qu’à ses performances”

Profond, complexe, et mourir souvent : pas de doute, malgré un univers éloigné et un design différent de ce qu’on avait l’habitude de voir ces dernières années, Armored Core semble embarquer l’essence de l’expérience FromSoftware moderne ! D’ailleurs, plus qu’un nouveau jeu de la licence, cet épisode sera bien un Armored Core post-Souls. Sur le sujet, Ogura explique que :

“10 ans ont passé [depuis le dernier Armored Core], et nous, chez FromSoftware, avons développé tellement de jeux dans l’intervalle, de Dark Souls II à Bloodborne, Dark Souls III, Deracine, et bien entendu d’autres comme Sekiro, ou le plus récent d’entre-eux Elden Ring, et chacun d’entre-eux nous a changé. L’expérience et le savoir-faire que nos game designers et développeurs ont acquis avec la conception de ces titres ont été mis à profit sur ce jeu”

Et comment parler des équipes de FromSoftware sans évoquer son Président, artisan de l’âge d’or que le studio connait depuis quelques années, Hidetaka Miyazaki. Sans être au cœur du développement d’Armored Core VI, Miyazaki a été “Initial Game Director” (réalisateur initial du jeu), et à ce titre, il a dirigé les premières phases de développement. Il a donc établi avec les équipes les fondations du jeu, comme le design des cartes, les principaux éléments de gameplay et d’autres ingrédients au cœur du jeu.

Ainsi, malgré ce qui semblait être un écart important avec ce à quoi FromSoftware nous a habitué avec les Soulsborne, il semblerait qu’Armored Core VI prenne la direction d’un jeu From comme on les aime (ou les déteste !). Rendez-vous pour la sortie du jeu un peu plus tard cette année, sur PS4 et PS5, Xbox One et Series, et Steam.