Armored Core VI – Quelques détails sur le prochain opus

Grand gagnant des Game Awards 2022 avec la victoire d’Elden Ring, FromSoftware a profité de cet engouement pour lever le drap sur les mechas de Armored Core avec l’annonce d’Armored Core VI : Fires of Rubicon. Disparue depuis 2012, le trailer diffusé a enveloppé ce sixième opus d’un voile mystérieux que Hidetaka Miyazaki (directeur de FromSoftware) et Masaru Yamamura (producteur sur Armored Core VI) ont souhaité lever davantage lors d’une interview accordée à IGN.

Les jeux Armored Core mettent en scène des combats entre des robots armés jusqu’aux dents, le petit dernier ne dérogera pas à la règle et conservera dans l’ensemble la même structure. Pas de monde ouvert à la Elden Ring, mais plutôt une approche axée sur des missions à enchaîner pour récolter les ressources nécessaires pour personnaliser son mecha afin de le rendre plus performant.

La direction principale que l’on a choisie avec cet Armored Core VI est de revenir en arrière et de bien étudier le concept de base d’Armored Core et ce qui rendait cette série si spéciale à l’époque. Nous voulions donc reprendre l’aspect assemblage, création et personnalisation de son propre mecha, et ensuite être en mesure de proposer de bonnes sensations de pilotage.?- Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware.

Hidetaka Miyazaki et Masaru Yamamura sont également revenus sur la puissance de développement et des ressources techniques et créatives allouées pour ce projet donnant la possibilité d’incorporer certains éléments préférés de Fromsoftware comme les combats de boss qui sont, d’après Yamamura le « point culminant » dans ce titre. La stratégie et l’optimisation de votre mecha sera donc la clé de votre réussite.

Pour les deux hommes, l’un des véritables attraits d’Armored Core VI : Fires of Rubicon est la liberté que le joueur disposera. Chaque assemblage, chaque personnalisation aura un effet sur la manière de mener l’expérience de joueur ainsi que les propriétés et caractéristiques du mecha.

Si cet opus a été développé pour se concentrer davantage sur un mode solo, Masaru Yamamura prévoit un mode versus similaire aux titres précédents mais qui, pourtant l’instant garde les détails pour une date ultérieure. S’ils sont restés mystérieux sur la narration de ce sixième opus, les deux hommes ont expliqué qu’il s’agit d’un « tout nouveau cadre » avec une « histoire complètement nouvelle ».

Armored Core VI : Fires of Rubicon est prévu en 2023 sur PC, Xbox One, Xbox Series ainsi que PS4 et PS5.