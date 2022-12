New Game Plus, le Podcast – Game Awards, Hollywood, et le bilan 2022

Avec quelques jours de retard, New Game Plus, Le Podcast, vous livre son nouvel épisode, le sixième de cette saison. Dans ce S02E06, on revient avec n1co et Mamou sur les Game Awards, la cérémonie en grande pompe orchestrée par Geoff Keighley. Une fête du jeu vidéo qu’on a appréciée, mais qui fut aussi l’occasion de quelques occasion manquée, notamment du côté des indés, particulièrement sous représentés parmi les jeux récompensés…

Néanmoins, la présence de la légende vivante du cinéma Al Pacino lors de la remise des prix nous a montré une chose : le jeu vidéo a su faire son trou à Hollywood ! On en discute avec Mamou, qui s’arrête sur l’évolution du statut du jeu vidéo, depuis les années 80 où il n’était qu’un produit dérivé, dont le rôle était de faire vendre des tickets de cinéma, jusqu’à aujourd’hui, alors que le gaming est devenu moteur et que c’est aujourd’hui le cinéma qui produit des produits dérivés de jeu vidéo !

Un sujet qu’on avait d’ailleurs traité il y a quelques années sur New Game Plus, dans cet article sur les licences :

Enfin, cette fin d’année sera aussi l’occasion pour nous de faire un petit bilan de la situation de jeu vidéo en 2022, maintenant que la pandémie est derrière nous, et que la nouvelle génération assoit vraiment sa place…

Lien vers les reco de fin d’émission :

Mamou : Batman, la série animée, en Blu-Ray, chez les distributeurs habituels (Ici, ou là…)

n1co_m : The Fantastic Worlds of Frank Frazetta, chez Tashen

Crédits musicaux :

« River City Girls Too », par Megan McDuffee, sur la B.O. de River City Girls 2

« Thursday’s Child », par David Bowie, sur la B.O. de The Nomad Soul

« Shittin Me », par A$AP Rocky, sur la B.O. de NFS Unbound