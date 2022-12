Game Awards 2022- Quels sont les gagnants ?

Hier soir se tenait la traditionnelle cérémonie des Game Awards 2022, grande messe du jeu vidéo où se réunissent les acteurs du milieu. Équivalent jeux vidéo des Oscars, cet événement rassemble à la fois les studios et les joueurs et regorge d’annonces en tous genres entre deux remises de prix.

Et puisque l’on parle de récompenses, il serait de bon aloi de lister le nom des heureux élus de cet édition, catégories par catégories. Quel titre aura été sacré jeu de l’année ? Quelle oeuvre aura été portée aux nues pour sa musiques ? Quelle direction artistique aura été saluée ? Réponses dans ce listing complet et sans fioritures des heureux gagnants des Game Awards 2022.

Liste des gagnants des Game Awards 2022 par catégories

Choix des joueurs : Genshin Impact

Meilleur Game Direction : Elden Ring

Meilleure Narration : God of War Ragnarok

Meilleure Direction Artistique : Elden Ring

Meilleure OST : God of War Ragnarok

Meilleur Sound Design : God of War Ragnarok

Meilleure Performance d’acteur/rice : Christopher Judge

J eu le plus impactant : As Dusk Falls

Meilleur Jeu-Service : Final Fantasy 14

Meilleur Jeu Indé : Stray

Meilleur Jeu Mobile : Marvel Snap

Meilleure Soutien à la communauté : Final Fantasy 14

M eilleure Innovation et Accessibilité : God of War Ragnarok

Meilleur Jeu VR/AR : Moss : Book 2

Meilleur jeu d’Action : Bayonetta 3

Meilleur Jeu d’Action/Aventure : God of War Ragnarok

Meilleur RPG : Elden Ring

Meilleur Jeu de Combat : Multiversus

Meilleur Jeu Familial : Kirby et le monde oublié

Meilleur Jeu de Simulation/Stratégie : Mario + Lapins Crétin Sparks of hope

Meilleur Jeu de Sport/Course : Gran Turismo 7

Meilleur Jeu Multi : Splatoon 3

Créateur de Contenu de l’année : Ludwing

Meilleur Premier Jeu Indé : Stray

Meilleure Adaptation : Arcane

Jeu le plus attendu : Zelda : Tears of The Kingdom

Meilleur Jeu Esport : Valorant

Joueur Esport de l’année : Yay

Équipe Esport de l’année : Loud

Coach Esport de l’année : Bzka

Evénement Esport de l’année : World League of Legends 2022

Voici donc les noms des grands vainqueurs de ces Game Awards 2022. Si certains choix coulent de source, il semble logique de ressentir une petite amertume quant à certains noms que l’on aurait aimé voir ressortir au cours de la soirée. Il semble assez étonnant, par exemple, que A Plague Tale: Requiem ne rafle aucun prix alors que le premier opus avait été sacré Jeu de l’Année à l’époque.

Quoi qu’il en soit, entre ces remises de prix et les quelques annonces qui ont jalonnées la soirée, on ne peut pas dire que l’on ait perdu notre temps en regardant les Game Awards. Outre la montagne de publicités auxquelles les shows à l’américaine nous ont habitués, il y avait à boire et à manger avec des annonces surprenantes et son lot de confirmations. Il n’y a plus qu’à attendre que ce beau monde sorte sur nos machines.