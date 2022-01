Armored Core – Le père de Dark Souls serait prêt à ressusciter la licence

Si le nom de Hidetaka Miyazaki est pour toujours associé dans le firmament des jeux vidéo à ceux de Dark Souls, BloodBorne, Sekiro et du fébrilement attendu Elden Ring, le PDG de FromSoftware n’oublie pas pour autant les licences du catalogue vidéoludique historique de sa firme. Parce que loin de se limiter aux SoulsBorne, FromSoft c’est aussi les cultes Tenchu, Spriggan et le Robot-Porn Armored Core.

A.C. pour les intimes a fait le bonheur de tous les amateurs de mecha grâce à des jeux cultes sur les générations PS1/PS2 (A.C. 1 à 3), avant de sombrer dans les méandres de la médiocrité jusqu’à un Armored Core V lamentable en 2012 sur PS3 et Xbox 360, et de totalement s’oublier comme un vieillard dans une chambre d’Ehpad insalubre sur des versions mobiles tristes à saigner des yeux.

Mais que les fans de gros boulons sèchent leurs larmes, car l’orfèvre Hidetaka Miyazaki aurait pour projet de ramener à la vie la franchise Armored Core qui méritait mieux que des funérailles virtuelles. L’information nous est parvenue via l’utilisateur de Resetera, Red Liquorice, qui a révélé avoir reçu un sondage de FromSoftware qui dévoile les premiers détails du prochain jeu de mechas du studio.

Si le titre n’a pas été clairement nommé, tout porte à croire qu’il s’agira bien d’un nouvel épisode d’Armored Core. Les éléments communiqués évoquent un monde de science-fiction développé sous la houlette de Miyazaki, un jeu d’action dynamique en 3D, et des possibilités de personnalisations très poussées. Morceau choisi (traduction libre) :

Le jeu est un titre d’action mécanique TPS (tir à la troisième personne) qui vous permet de vous déplacer sur une carte à à grande échelle qui représente un monde de science-fiction unique avec une action mécanique dynamique. Vous ferez face à des ennemis puissants et à des batailles féroces à courte et à longue distance en utilisant des armes à feu et des armes blanches.

Le synopsis du jeu proposerait un imbroglio sci-fi mettant aux prises divers gouvernements, entreprises, armées et mercenaires, qui s’affronteraient pour gagner le contrôle de l’exploitation d’une substance extraterrestre qui pourrait « faire progresser considérablement la société humaine ».

Si les informations sont plutôt chiches pour le moment, difficile de ne pas être hyper hypé par un projet Armored Core développé par les équipes de Miyazaki. Connaissant la science de level-design du studio (quasi érigée au rang d’Art), et l’aptitude de FromSoft à produire des titres innovants, risqués et à la direction artistique forte, nul doute que si le projet se confirme, il puisse devenir l’une des « next big things » à venir de ces prochaines années. Wait and See. (Et franchement, vous n’êtes pas emballés par un Souls-like avec des p****** de robots géants vous ?)