Un an après avoir été éteint, NieR Reincarnation est de retour ?

En 2017, au milieu d’autres titres majeurs de cette dernière décennie (Zelda: Breath of the Wild, Mario Odyssey, Persona 5, Hollow Knight…), nous avons pu découvrir la dernière création du génial et farfelu Yoko Taro, NieR Automata. Fruit d’une collaboration entre Square Enix et PlatinumGames, le titre fut un beau succès (en décembre dernier, plus de 9 millions d’exemplaires avaient trouvé preneur) et a donc permit au fantasque créateur d’étendre son univers au travers d’un jeu, à destination du mobile cette fois, NieR Reincarnation. Sorti en 2021, puis débranché trois ans plus tard, le titre était destiné à pourrir dans le cimetière bien rempli des jeux mobiles à Gacha. Mais son histoire n’est finalement peut-être pas encore terminée.

En effet, à l’occasion de la célébration du quinzième anniversaire de la série, durant laquelle un film spécial autour de la licence a été diffusé, d’étranges allusions à NieR Reincarnation ont été repérées, et notamment dans le code source du site. D’autres experts de la recherche sont également tombés sur d’autres évocations tout aussi explicites sur le jeu :

AVIS DE SÉCURITÉ : Transmission non autorisée détectée. Interruption du signal enregistrée. Protocole de contre-mesure actif. Redirection vers le nœud de secours : https://www.jp.square-enix.com/nierreincarnation/ À FAIRE : Optimiser l’efficacité du rendu. Les contradictions dans les émotions de « Elle » peuvent nuire à la clarté du signal. Veiller à ce que la transmission reste fluide. FIXME : Paramètres de visibilité activés pour le système d’observation en panne. Il observe… Ajustez les autorisations d’accès avant le déploiement. Son nom est… PIRATAGE : Incohérence détectée dans les journaux. Les enregistrements indiquent des tentatives de modification antérieures dues à une interférence excessive de The Cage. Vérifiez la transmission d’origine avant de continuer.

La Cage ainsi citée fait directement référence au monde de NieR Reincarnation. On y incarnait une jeune fille amnésique et muette, guidée par le fantôme Mama et par un monstre ayant la capacité de dévorer les rêves des humains, et par la même leur avenir. Nous sommes alors amenés à découvrir, au fur et à mesure du périple, d’autres points de vue autour de The Cage, le tout avec la finesse et l’anti-manichéisme signature des œuvres de Yoko Taro.

On pourrait donc interpréter ce message comme la volonté de Square Enix d’adapter sous un autre format le jeu. La « redirection vers un nœud de secours » renvoyant vers son site officiel laisse à penser qu’une résurrection est possible. Mais sous quelle forme ? En effet, si notre espoir est de pouvoir avoir la possibilité de de nouveau y jouer (le jeu étant par ailleurs vraiment chouette), rien n’est moins sûr, surtout au regard de l’aspect cross-média de la licence.

Bien que déjà bien ancrée dans l’univers littéraire (les deux derniers chapitres du roman étant prévu pour être diffusés le 2 mai prochain), on ne pense pas que cette adaptation passera par ce média. Toutefois, on pourrait tout à fait imaginer que ce retour de NieR Reincarnation passe par la case Animé, surtout après le joli succès de l’adaptation sur ce medium de NieR Automata. Il pourrait donc faire sens que ce « NieR 3 », en quelque sorte, se réincarne au yeux du monde sous ce format.

Reste que le plus logique serait que le titre revienne sous la forme d’un « vrai » jeu vidéo, expurgé de ses caractéristiques mobiles (notamment son système de Gacha) et pour lequel on espère que les différentes collaborations ayant eu cours durant ces trois années d’existence (Persona 5, SINoAlice, Drakengard, Final Fantasy XIV…) soient incluses. Oui, on aime rêver.

Cela repose toutefois la question autour des jeux mobiles cherchant à étendre une œuvre voire à en être un rouage essentiel (coucou Kingdom Hearts Missing-Link, on t’attend toujours) alors même que leur public cible n’a pas le mobile comme machine de jeu principale. À quoi bon ? Car à part frustrer ses fans historiques, on ne voit pas vraiment d’autres issues à ce choix. Alors, quand il s’agit d’une énième copie d’un jeu à succès sans réelle profondeur ludique et/ou scénaristique, c’est moins dommageable, mais quand il s’agit de productions plus ambitieuses, à fortiori lorsqu’elles s’inscrivent dans un univers déjà existant, on est bien plus circonspect, car même parmi les fans de NieR, bien peu ont du jouer à NieR Reincarnation. Au moins, pour cette fois, il semble qu’on aura bientôt droit à une session de rattrapage, c’est toujours ça de gagné.