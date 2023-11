Kingdom Hearts: Missing-Link – Une sortie qui se précise

Un de plus diraient certains. Un de trop rétorqueraient les plus taquins. Kingdom Hearts est l’une des licences les plus prolifiques du portfolio de Square-Enix et on peut affirmer sans trop de risques que rares sont les joueurs à avoir pu jouer à tous les épisodes de la série. Depuis sa naissance sur PS2, la licence a été portée sur presque toutes les machines et à toutes les sauces. Et une fois de plus, c’est au marché mobile que s’attaque ce cross over entre Disney et Final Fantasy avec ce Kingdom Hearts: Missing-Link.

À la frontière entre un Pokemon Go et un épisode plus classique de la franchise, ce nouvel opus, qui fait suite à Kingdom Hearts: Union X sorti en 2017 aussi sur IOS et Android, nous proposera d’incarner un nouveau porteur de Keyblade originaire de Scala Ad Caelum (monde introduit dans Kingdom Hearts 3) et tournera autour du passé de Xehanort. Vous êtes déjà perdu ? ne vous inquiétez pas, nous aussi. On se demande même si un jour Nomura Tetsuya arrivera vraiment à répondre à toutes les problématiques initiées par ces dizaines de jeux.

Kingdom Hearts: Missing-Link utilisera donc les fonctions GPS de nos mobiles pour nous faire sortir dans la rue à la découverte de mystères bien mystérieux. Tellement mystérieux d’ailleurs que rien n’a encore été réellement précisé à ce sujet. On sait cependant que l’on pourra explorer les mondes du jeu aux côtés de deux compagnons de fortune, permettant alors d’obtenir divers bonus in-game.

Point intéressant néanmoins, les plus casaniers d’entre nous pourront aussi profiter de toutes les fonctionnalités de Kingdom Hearts: Missing-Link. En effet, l’aspect GPS semble avoir été conçu comme un bonus et on devrait a priori pouvoir se déplacer dans les rues de notre ville avec notre avatar virtuel dans un système à la « Google Street View » (en utilisant la monnaie du jeu toutefois).

Un positionnement bâtard qui parait assez étonnant sur le papier mais qui nous rend tout de même curieux. D’autant que pour plus de confort, le jeu sera même compatible avec les manettes PS4, PS5 et Xbox. Vivement donc qu’on puisse se balader dans nos rues, le fondement juché sur notre canap’, avec une Dualsense clipsée sur notre smartphone dernier cri en chantant à tue-tête « libérée, délivrée ». Si c’est pas la définition du swag ça.

Pour le moment, seul le royaume de Corona (Raiponce) a été confirmé mais on imagine assez facilement que les monde Disney habituels seront de la partie. Il conviendra d’ailleurs de voir sur quel modèle économique s’appuiera le jeu. Est-ce que certains mondes seront disponibles à l’achat ? Les alliés, présents ici sous forme de « trophées » à utiliser seront-ils des consommables ? Est-ce qu’on obtiendra ces invocations via un énième système de Gacha (tirage aléatoire) ?

Si les réponses à ces questions ne seront sans doute pas obtenues de sitôt, certains éléments de jeux vont tout de même commencer à être plus détaillés puisqu’une période de Beta fermée pour Kingdom Hearts: Missing-Link va être lancée d’ici quelques semaines. Seuls le Royaume-Uni et l’Australie sont concernés dans l’immédiat mais on a bon espoir que d’ici sa sortie sur IOS et Android en 2024, une nouvelle vague sera disponible chez nous. En attendant, on a de quoi se délecter des nouvelles images révélées au travers d’un très enthousiasmant trailer.