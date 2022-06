Kingdom Hearts – Nomura rassure les fans en précisant Kingdom Hearts IV

Alors que la saga célébrait ses vingt ans il y a peu en révélant le très anticipé Kingdom Hearts IV, le réalisateur Tetsuya Nomura, aux commandes de la saga depuis ses origines, s’est exprimé au cours de diverses interviews pour faire le point sur l’avenir du crossover entre Disney et Square Enix. La plus récente, donnée à Game Informer, semble être une suite logique à celle d’Avril, donnée au magazine japonais Famitsu.

Déjà dans celle-ci, il y exposait ce à quoi les joueurs devraient s’attendre : il y présentait l’équipe responsable de l’écriture du jeu, à l’équipe habituelle, composée de Tetsuya Nomura lui-même et Masaru Oka, s’ajoute Akiko Ishibashi (The World Ends With You), ainsi que deux aspects du gameplay, le retour des commandes réactions de Kingdom Hearts II et un tout nouveau système dit de « scrap and build », au sujet duquel il reste mystérieux encore dans cette nouvelle interview.

Cependant, dans l’interview de Juin, Tetsuya Nomura précise la façon dont il pense la création du gameplay. Il dit, au sujet du retour des commandes réactions :

» Par exemple, dans Kingdom Hearts II, nous avons présenté le système des commandes réactions. J’avais eu l’impression que les fans ne s’y étaient pas trop adaptés, et qu’il n’était pas populaire. Donc dans Kingdom Hearts III, nous avons enlevé ce système, mais alors les fans se sont dit « mais pourquoi vous l’avez enlevé ? » C’est pourquoi nous considérons le réintroduire dans Kingdom Hearts IV. «

Cette interview est surtout riche en informations quant à la manière dont est envisagée la suite de la trame narrative, question au centre de toutes les interrogations des fans, alors que Kingdom Hearts III mettait un terme à l’arc de Xehanort, le Chercheur des Ténèbres. Avec les jeux mobiles Kingdom Hearts Union X et Dark Road, il était déjà possible de jeter un oeil aux protagonistes de l’arc à venir, amorcé par le cliffhanger de fin de Kingdom Hearts III, l’arc des Maîtres Perdus.

Tout d’abord, Tetsuya Nomura affirme clairement qu’il est impossible d’imaginer la suite de la saga sans Sora. Déjà, il n’imaginait pas que les protagonistes des spin-offs Kingdom Hearts Birth by Sleep et Kingdom Hearts 358/2 Days puisse gagner une telle popularité (il affirme même au cours des échanges lors de l’événement d’anniversaire que la décision de les faire revenir dans le III est un pur choix de fan service – un comble quand on voit à quel point leur retour pose problème vis-à-vis du rythme du jeu !). Surtout, le scénario de Kingdom Hearts IV se centrera autour de la disparition de Sora, et n’aura que peu de temps à accorder aux récits personnels des personnages des autres trio.

De plus, nous en apprenons plus sur la manière dont les antagonistes sont envisagés dans la saga. Il reprise la manière dont Xehanort avait été introduit dans les jeux, avec ses deux facettes, Ansem et Xemnas, chacune disposant d’un jeu complet pour être bien caractérisée, pour ensuite arriver à la réelle incarnation du personnage, à travers Kingdom Hearts Dream Drop Distance.

De la même manière, ceux qui apparaissent être les antagonistes principaux, les maîtres perdus ayant vécu la guerre des Keyblades et le Maître des Maîtres, sont déjà en train d’être introduits au récit global de la saga, notamment à travers le film retraçant les événements de Union X du point de vue de ces maîtres perdus. De ce qu’on y voit, là où les maîtres perdus semblent ne pas avoir vocation à causer le chaos, le Maître des Maîtres prend une position bien plus ambiguë, en tant que personnage omniscient avec une personnalité farceuse.

Enfin, Tetsuya Nomura prend le temps de s’attarder sur les inquiétudes des fans. Notamment, il revient sur l’absence de personnage tirés des jeux Final Fantasy. Il y clarifie qu’il n’estime pas que l’essence des jeux soient le crossover entre Disney et Final Fantasy spécifiquement. La présence des personnages de Final Fantasy découlait du peu de personnages originaux : il fallait remplir d’une part, et créer un pont vers cette nouvelle licence de l’autre. Ce n’est plus le cas maintenant, il est difficile de trouver un bon équilibre entre les personnages de Final Fantasy et les personnages propre à la licence Kingdom Hearts que les fans voudraient revoir. C’est une difficulté compréhensible : déjà le dernier opus semble difficilement accessible à qui ne connaît pas les jeux précédents tant il y a de personnages à faire apparaître à l’écran, et il y a déjà débat sur l’intérêt narratif de ces retours.

D’un autre côté, l’une des questions majeures à chaque fois qu’un nouvel opus est annoncé, c’est celle des mondes Disney. Ici, elle est d’autant plus légitime que le trailer du nouvel opus a pu désarçonner une partie du public, de par ses graphismes dénotant avec ceux habituels. Tout d’abord, Nomura rassure le public : il y aura bien des mondes Disney à l’honneur. Cependant, à mesure que la technologie devient plus poussée, il devient difficile de proposer un éventail aussi large qu’avant.

C’est d’autant plus vrai que le jeu ne s’arrêtera vraisemblablement pas aux classiques d’animation : si Kingdom Hearts III faisait déjà une part belle aux films Pixar, qui restent dans le même esprit, on peut se demander quid de Star Wars et Marvel, deux licences relativement récemment estampillées Disney au vu de l’histoire étendue de chacune de ces entreprises ou licences, mais qu’il est désormais très probable de voir dans le prochain jeu. Déjà pour Star Wars, certains fins observateurs se demandent si on ne voit pas le pied d’un AT-ST dans le trailer dévoilé lors de l’événement des vingt ans.

Nomura promet cependant aux joueurs qu’ils auront bien à faire à la saga qu’ils aiment, même si elle peut paraître un peu différente de ce qu’ils ont connu :

» Il se peut qu’il donne une impression différente des précédents jeux Kingdom Hearts, mais lorsque les joueurs auront eu l’occasion de jouer au jeu, je suis certains qu’ils seront rassuré du fait qu’ils aient bien un titre Kingdom Hearts en main. C’est la série qu’ils ont découvert et appris à aimer. «

Un rappel bienvenu, alors que le coeur de la cible de la licence reste les fans de J-RPG et de Disney, deux cercles avec un grand ancrage dans la nostalgie, qui peut avoir du mal à accepter le changement.

Nous en apprenons un peu plus sur la ville de Quadratum, la recréation de Shibuya dans laquelle se réveille Sora lors du trailer. Les joueurs y passeront un certain temps puisqu’il s’agira du monde d’introduction – à la manière des îles du destin dans Kingdom Hearts I – où le joueur aura apparemment une réelle impression de suivre la vie quotidienne de Sora.

Sur une petite note plus légère, il revient sur l’intégration très remarquée de Sora dans Smash Bros : si tout le monde pensait que Disney avaient été responsable du temps d’attente pour son arrivée, c’est en réalité Nomura lui-même qui avait émis des réservations et retenu le processus d’intégration, par peur des incohérences potentielles avec le scénario des jeux principaux.

Enfin, Tetsuya Nomura semble incapable d’abandonner ses vieux démons, et ainsi, pour avoir une pleine compréhension du scénario du prochain opus principal, il recommande vivement de passer par la case Kingdom Hearts Missing Link, le prochain jeu mobile. Fatiguant, quand on sait que pour pouvoir comprendre le scénario de Kingdom Hearts III dans son intégralité, il fallait impérativement passer par la majorité des spin-offs, même les plus ennuyeux, au risque de ne pas comprendre certains aspects du jeu…