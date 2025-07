Nintendo Direct: Partner Showcase – Entre recyclage et exclusivités

Premier Partner Showcase de la Nintendo Switch 2, ce Nintendo Direct est l’occasion pour les éditeurs tiers de montrer à quel point ils croient en la nouvelle console de Nintendo. Si l’on ne s’attendait pas à ce que tous les éditeurs suivent le chemin emprunté par FromSoftware lors de l’annonce de The Duskbloods, ce Direct sonne néanmoins comme une douche froide.

Un Nintendo Direct sous le signe de la nouveauté ?

Comme d’habitude, ce Nintendo Direct: Partner Showcase a commencé par une annonce en grande pompe de la part de Capcom : Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sortira en 2026 sur Nintendo Switch 2. Certains seront peut-être déçus de ne pas voir Monster Hunter Wilds sortir sur Nintendo Switch 2, alors il faudra se contenter de ce spin-off.

Autre point à souligner : l’annonce de Once Upon a Katamari, le nouvel opus de la licence Katamari Damacy, sur Nintendo Switch. Certes, le jeu ne sortira pas en exclusivité sur la nouvelle console de Nintendo mais il sera bien disponible sur la machine de 2017. Si personne ne s’attendait à ce que la firme japonaise abandonne purement et simplement une console encore aussi populaire que la Nintendo Switch, cela reste néanmoins rassurant de constater que la transition entre les deux machines n’est pas brutale.

Just Dance 2026 Edition, le traditionnel opus annuel de la licence, sortira également sur la première Nintendo Switch. Et, en effet, Ubisoft aurait bien tort de se priver de profiter d’une des consoles les plus vendues au profit de la petite dernière qui, et ce malgré un démarrage record, est encore loin d’égaler les chiffres de vente de son aînée.

Nintendo a par ailleurs diffusé une nouvelle bande-annonce du prochain Musou dans l’univers de Zelda, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, mais la fenêtre de sortie reste encore floue, sans aucune date à l’horizon.

La Nintendo Switch 2, la console des portages ?

Comme certains le craignaient à la sortie de la console, la Nintendo Switch 2 s’annonce relativement pauvre en exclusivités, et ce Nintendo Direct ne fait que confirmer les craintes : les autres jeux prévus sont, pour la plupart, des portages, des remasters ou des jeux déjà annoncés sur d’autres supports.

Du côté de chez Sega, nous apprenons que Persona 3 Reload et Yakuza Kiwami 2 seront respectivement portés sur Nintendo Switch 2 le 23 octobre et le 13 novembre; Yakuza Kiwami premier du nom, qui était également sorti sur Nintendo Switch, aura le droit à une version augmentée dont la mise à jour sera payante.

D’autres jeux déjà disponibles sur PC et d’autres consoles, comme Star Wars Outlaws et Dragon Ball: Sparking! Zero, seront également portés sur Nintendo Switch 2 avec des sorties annoncées aux 4 septembre et 14 novembre. De plus, d’autres titres comme Hela et Cronos: The New Dawn sortiront simultanément sur les plateformes précédemment annoncées et Nintendo Switch 2.

En ce qui concerne les remasters, Pac-Man World 2 Re-Pac sortira le 26 septembre tandis que Plants vs. Zombies! Replanted, le remaster du tower defense de 2009, sera disponible le 23 octobre : les deux jeux sortiront en simultané sur les deux consoles de Nintendo.

A côté de ces portages et remasters, nous avons eu droit à une bande-annonce pour Chillin’ by the Fire, un jeu de simulation de camping, l’arrivée d’Apex Legends sur Switch 2, et d’autres jeux comme EA Sports FC 26, Borderlands 4, Romancing SaGa 2, Hello Kitty Island Adventure – Wheatflour Wonderland, Shinobi: Art of Vengeance, NBA Bounce et Goodnight Universe.

Square-Enix, le partenaire privilégié de Nintendo ?

Si la bande-annonce de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles diffusée pendant le Nintendo Direct ne fait que rappeler aux joueurs que le jeu est toujours prévu pour le 30 septembre, les deux autres annonces de Square-Enix ont été pour le moins surprenantes.

La première fut celle d’un tout nouveau jeu de Team Asano, l’équipe derrière Bravely Default et Octopath Traveler ; il s’agira de The Adventures of Elliot: The Millenium Tales. Ce nouvel Action-RPG dans un style HD-2D est annoncé pour 2026, de quoi satisfaire les fans du genre. Par ailleurs, seuls les détenteurs d’une Nintendo Switch 2 peuvent dès aujourd’hui essayer la démo du jeu, et ce même si le titre est également annoncé sur PS5, Xbox Series et PC.

Si l’on s’attendait à voir arriver un nouvel opus de la saga Octopath Traveler, personne ne n’imaginait que ce serait un préquel au premier jeu de la saga. Opus marqué par de nombreuses nouveautés, dont l’ajout d’un protagoniste customisable, Octopath Traveler 0 sera disponible le 4 décembre sur Nintendo Switch, Switch 2, ainsi que sur les mêmes plateformes que l’autre jeu de Team Asano.

En somme, les jeux annoncés dans ce Nintendo Direct sont bien loin d’imposer la Nintendo Switch 2 comme une console de référence qui mérite de figurer dans tous les foyers. Si l’on enlève le nouveau jeu Hyrule Warriors, qui ne possède toujours pas de date de sortie, il n’y a pas vraiment de jeu qui pousserait à l’achat de la nouvelle machine de Nintendo. Peut-être faudra-t-il attendre un nouveau Nintendo Direct moins centré sur les éditeurs tiers pour marquer le coup avec des exclusivités ?