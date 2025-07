Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection prêt à éclore en 2026

Capcom remet le couvert : la série Monster Hunter Stories s’étoffe d’un nouvel opus, Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection. C’est dans un Nintendo Direct: Partners Showcase qui s’est révélé très réchauffé que Capcom a pu se démarquer en annonçant le titre très attendu des joueurs ayant apprécié les opus précédents. Prévu pour 2026, le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 2, Playstation 5, Xbox Series et PC.

Pour rappel, la série de spin-off a un objectif simple : imaginer l’univers de Monster Hunter avec des codes de J-RPG où le joueur doit affronter des monstres avec ses monsties, ses propres monstres qu’il a élevé depuis l’oeuf. Autour de cette mécanique, Capcom développe des histoires de J-RPG très traditionnelles, à base d’environnements menacés par des malédictions et de héros élus.

Monster Hunter Stories 3 : petit Rathalos deviendra grand

D’emblée la bande-annonce laisse entrevoir les ambitions du titre, qui racontera encore un récit typique de J-RPG mettant en scène deux royaumes aux portes de la guerre. Des monstres plus imposants, peu importe de quel côté ils se trouvent, des personnages jouables aux proportions plus adultes… il est clair que ce nouvel opus se voudra plus mature.

Une volonté bien logique. Le premier Monster Hunter Stories avait posé des fondations solides, avec un système de jeu efficace et bien pensé, un récit simple mais attachant et une formule globalement convaincante. Le deuxième opus avait, quant à lui, construit à partir de ces fondations un jeu qui avait poli et perfectionné les qualités du premier, tout en gardant ce même ton, mettant en scène des personnages juvéniles.

Cette fois-ci, Capcom semble vouloir mettre l’accent sur un ton plus sérieux, avec un protagoniste déjà accompli dès le début du jeu. Le joueur prendra en main l’héritier d’Azuria, l’un des deux royaumes, qui est déjà le chef des Rangers et le seul à posséder un Rathalos dans cet univers. Il sera rejoint par Eleanor, princesse de l’autre royaume, qui s’offre en otage lorsque le conflit s’intensifie.

Comme à chaque opus, le récit se concentre autour d’un monstre, le Rathalos, mascotte de la licence. Encore une fois, le joueur devra s’attacher à un Rathalos spécial, et cette fois-ci il y en aura même deux. Les Rathalos jumeaux portent (encore) une marque de mauvais augure, présageant la destruction de leur monde.

Attrapez-les tous… encore ?

Si cette bande-annonce met un accent certain sur l’histoire du jeu, il est déjà possible de se projeter plus loin. Monster Hunter Stories, ce n’est pas qu’un récit : le joueur voudra, bien entendu, remplir son monstiepédia. Récupérer des oeufs, les faire éclore et s’assurer d’avoir les monsties les plus variés et les plus forts, voilà l’un des aspects principaux des Monster Hunter Stories.

Discrètement, cette bande-annonce confirme déjà que le roster de monstres présents dans le titre sera mis à jour, puisque le protagoniste se retrouve nez à nez avec un Magnamalo, créature emblématique de Monster Hunter Rise, qui était absente du précédent opus. Reste à voir comment Capcom gèrera cet aspect du titre : y aura-t-il plus de créatures ? Ou les développeurs feront-ils des coupes à d’autres endroits ?

Avec ce troisième opus en cours de production, le studio confirme que la licence des Monster Hunter Stories, plus qu’une curiosité, est amenée à perdurer dans le temps. Il est clair que depuis 2017, la série a réussi à tirer son épingle du jeu : en 2024, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins avait atteint 2 millions de copies vendues grâce à la sortie PS4. Capcom tient à entretenir la niche créée autour du jeu, en témoigne les sorties sur des supports dépassant les consoles de Nintendo, c’est certain.

Cependant, cela signifie également que d’avantages de regards seront tournées sur la sortie de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Il est certain que pour la pérennité de la série, il est essentiel que ce nouvel opus ait une sortie réussie. Avec des visuels éclatants, se permettant plus car la licence ne se cantonnera plus à l’ancienne machine de Nintendo, il est désormais essentiel que la réalisation, narrative, ludique, suive également ces progrès : réponse courant 2026 !